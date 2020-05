Voiture : ce qu’il faut faire pour éviter les problèmes de batterie et filtre à particules -... D’ici quelques jours, les voitures retrouveront sans doute leur allure pimpante. Finis les véhicules ternis et poussiéreux, les lavages improvisés dans l’allée de la maison ou dans la rue. Bonne nouvelle : les car-washes rouvrent ! Les garages aussi. De quoi offrir toutes les attentions utiles à votre véhicule qui en avait sans doute besoin. Les garages reçoivent sur rendez-vous Vous pourrez enfin rouler avec des pneus adapter à la saison, faire l’entretien, envisager un achat ou recevoir le véhicule que vous aviez commandé ... Votre garagiste pourra désormais vous recevoir sur rendez-vous, en respectant les distanciations sociales et les gestes barrières. Les garagistes auto/moto étaient autorisés à effectuer des réparations et livraisons urgentes pour les véhicules qui devaient être utilisés pour se rendre au travail par exemple. Cela ne suffisait pas clamaient les responsables des garages. Le secteur de l’automobile a grandement souffert pendant le confinement. Plus de 100 000 emplois ont été impactés. Il y a un mois, la profession réclamait déjà le droit d’ouvrir, sous conditions évidemment et pour certains pans de leurs activités, à l’instar des jardineries et des magasins de bricolage. D’autant plus que les concessions ne sont généralement pas des endroits bondés de monde. Chez Ardson Volvo à Mons, on a opté pour la temporisation. « Les clients déposent leur véhicule en toute sécurité la veille de l’intervention. Les mécaniciens attendent 12h avant de procéder aux réparations et interventions demandées. Les clients reprennent leur véhicule le soir avec un système de code privatif pour l’ouverture du portique. Comme cela, les gens ne se rencontrent pas et le personnel est également protégé par cette temporisation. Pour les paiements, nous envoyons les factures » explique Nathalie Crape, gérante. Le carnet se remplit petit à petit. Selon la gérante, la reprise sera graduelle : « Nous n’allons pas avoir l’ensemble de nos clients dès les premiers jours. L’atelier reprendra probablement plus vite que la vente. » Les ventes reprennent également lentement : « Je pense que les gens sont frileux, peut-être parce que ce n’est pas leur priorité pour l’instant mais on est prêt pour les accueillir. Les clients seront encore mieux accueillis qu’avant puisqu’ils seront seuls dans le show-room et ils bénéficieront de l’ensemble de nos belles installations uniquement pour eux ! » Contrôles techniques Les contrôles techniques sont également accessibles dans le respect des mesures sanitaires liées à la crise. Attention au redémarrage Le VAB, organisation de mobilité, met en garde les usagers contre les éventuels problèmes de batterie et de filtres à particules que les véhicules immobilisés pendant le confinement pourraient rencontrer ces prochaines semaines. Selon une enquête menée en ligne par le VAB auprès de plus de 10 000 automobilistes, 7% de voitures n’ont pas bougé d’un pouce depuis la mi-mars et seule une sur quatre a effectué quelques trajets de manière sporadique. Les petites distances ne permettent toutefois pas à la batterie de se recharger correctement. «Pour cela, un trajet d’au moins 30 km à vitesse constante – de préférence sur autoroute – est nécessaire », rappelle le VAB. D’après l’enquête, seuls 8% des automobilistes ont continué à rouler plus de 30 km, alors que 66% ont pris leur véhicule pour moins de 5 km. Les filtres à particules peuvent également vous réserver à moyen termes de vilaines surprises. « La régénération du filtre ne peut s’opérer que lorsqu’il y a une différence de pression entre l’avant et l’arrière de cette pièce, ce qui indique que le filtre est saturé, explique le VAB. De plus, le moteur doit être chaud et la température à l’intérieur du pot d’échappement monte à 500 °C-600 °C pendant la régénération. Il faut rouler au moins » 10 kilomètres à 70 km/h pour atteindre la température et afin que la suie accumulée dans le filtre brûle. Si un voyant s’allume, filez chez votre garagiste pour épargner la voiture et le portefeuille : « en moyenne, il faut compter 1000 euros pour remplacer un filtre à particules ».