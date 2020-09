Voilà une belle réunion que nous prépare l'Hippodrome de Wallonie pour cet après-midi avec les courses du DARBY et en piste les meilleurs 3 et 4 ans belges pour faire le spectacle

Voilà une belle réunion que nous prépare l’hippodrome de Wallonie pour cet après-midi avec... 9 courses au trot Départ de la 1ère à 13h45 Cheval du jour : 208 NOXX VRIJTHOUT Outsider du jour : 403 LULY MOM 1ère course Et des débutants pour ouvrir le bal. Les chronos passés aux qualifications ne sont pas toujours la seule chose à tenir en compte. ISA MAUVE est issue de TIMOKO. IZAC AWAGNE et IDOLE D’ERPION ont été les plus rapides aux qualifs. IRMA D’OSTENDE a été qualifiée moyennement tout comme OLYVE D’ERPION. INFINITY PAN peut sûrement aller plus vite. ONDINA DU CALVAIRE n’est pas hors course loin de là. Pronos : 5-4-2-1-3 2ème course NOXX VRIJTHOUT se déplace pour gagner. NEWT VRIJTHOT est régulier. NOBLE DE LA VALLEE va tenter de contrer les hollandais avec outre NOXX VRIJTHOUT mais aussi le très bon NELIO VRIJTHOUT. NICE PRESENT dépend d’une écurie en grande forme. NOUBA MOM va jouer les places. NIMOKO DL est sans doute la meilleure chance partant du deuxième rang derrière l’autostart. Pronos : 8-3-2-7-4 3ème course Des 3 ans au départ. NEO TURBO est très estimé. NEFERTITI BOUM vient de gagner sa course. NEW EXPRESS est invaincu. NICE MOM possède une chance plus que régulière. NEVELE HALL GRAUX alterne le bon et le moins bon. NEMO D’OR ST gagne sa vie honorablement. NEWJEIRRA vient enfin de s’illustrer. Pronos : 7-2-3-4-6 4ème course Et l’épreuve du tiercé. KONWAY LIMBURGIA semble en mesure d’obtenir un excellent résultat. LULY MOM cherche un succès. KIM SPITS insiste ! MIRACLE YANKEE se place toujours. KING’S ROAD, EXPLORER QUEEN et JUST IN TIME devraient jouer au moins pour les places. IMPERATOR STAR et GOBORG DC ont le même profil que les précédents cités. KITANA NOVEMBER est une pendule. LARRY MOM vient d’aligner trois victoires de rang. KYTRA DE YH est très régulière. Pronos : 3-1-14-15-13 5ème course Cinquième course en vue du Darby des 4 ans. Des chevaux très intéressants au point de vue qualité. MDE DE LA FUTAIE cherche un succès. MALIKA VRIJTHOUT est très bonne. MAGIC VIVANT se place souvent tout comme MYA DU CALVAIRE. MISS MONEYPENNY est de loin la plus argentée. MYSTERIOUS MOM se place régulièrement. MOUNAC LOLAS monte de catégorie. MASSIVE ATTACK aussi mais possède une belle musique. MAGIC DE MORGANE et GRANDIOSO RIVER viendront ensuite en tant qu’outsiders. Pronos : 2-6-7-9-3 6ème course MILF RIJTHOUT est au mieux de sa condition. MISTER VALENTINE n’a pas mal couru récemment. GALAXIE DU CONDROZ manque un peu de chrono. GALINA DE LAHAYE est régulière. MAYA TURBO est en principe la meilleure du lot. MATEO DE REVE peut se racheter. MILES OF SMILES dispute toutes les arrivées activement. GABY D’AMAY est un outsider non négligeable. Pronos : 7-3-1-6-8 7ème : minitrotters 8ème course Après les minitrotters on revient avec des chevaux assez chargés en gains pour cette 8ème épreuve. 2300 mètres. DECLIC DU GADE est proche d’un succès. ESPRIT DE FAEL peut mieux faire. DREAMS ARE FAKE est régulier et bien placé. EBBA LOTA poursuit sa petite moisson de gains. ESPOIR D’HAUFOR possède un record flatteur. FUTAIE D’ERPION peut encore gagner. APOLLON DU LOISIR sera encore dans le coup dans la phase finale. EAGLE DU CALVAIRE devra se sortir de ce numéro piège. ETOILE DE LAHAYE peut surprendre. EBLACK BERRY peut monter aux gains aujourd’hui. EMPEREUR DAIRPET est le plus riche de la course. Pronos : 7-8-6-2-1 9ème course 1750 mètres pour ce dernier rendez-vous. Tous ont un record entre 1.13 et 1.14. INDIEN DE FORESSE tentera une place. KIRR ROYAL LJ est bien placée. KAMUKANA VRIJTHOUT revient sur 1750 mètres. JADORE SUGAR vient enfin de l’emporter. LILOU DU LAUZET tarde à totalement se retrouver. FIBONACCI a désormais 8 ans. MILLE D’ATOUT sera l’outsider de la course. Pronos : 3-4-6-5-2