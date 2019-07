Voici quelques bonnes raisons d'aller se balader dans le parc d'Enghien - Hainaut matin - 03/07/2019 L’endroit est magnifique, l’entrée est gratuite, on peut y pique-niquer, il y a de quoi se sustenter sur place, les chiens sont admis, et on peut le traverser à vélo ! Cet été, les enfants aimeront aussi faire des châteaux comme à la mer dans un grand bac à sable aménagé spécialement pour eux. Une vaste bulle de verdure de 180 ha