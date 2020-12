Vivre la magie de Noël avec "En hiver, Tournai c'est clair!".

Comme dans beaucoup de villes en Belgique, le besoin de rêver et de s'évader se fait sentir. A l'approche des fêtes, forcément différentes cette année à cause de la crise sanitaire, la magie de Noël, ses illuminations et des décors amènent un peu de chaleur dans les coeurs. A Liège, à Mons ou encore à Namur, les villes tentent d'apporter un peu de féérie à leurs habitants en décorant et illuminant les rues de leur quotidien. C'est en effet aussi le cas de la ville de Tournai, qui pour l'édition de "En Hiver, Tournai c'est clair!", a mis les petits plats dans les grands.

La Cité des cinq Clochers, comme on surnomme Tournai, a imaginé un parcours lumineux dans la ville pour ravir ses visiteurs. Le centre ville est complètement illuminé, ainsi que d'autres quartiers aux ruelles pittoresques. Sur la Grand-Place, la Cathédrale Notre-Dame veille. Son alliance harmonieuse de styles roman et gothique en font un monument exceptionnel, d'autant plus lorsqu'il est paré de sa toute nouvelle installation lumineuse. La chanteuse Blanche aura le plaisir d'y performer les 25 et 26 décembre 2020, pour un concert qui sera retransmis en ligne, mesures sanitaires obligent.