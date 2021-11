Viva for Life : vous avez modifié les plans du studio - Hainaut matin - 26/11/2021 C’est une première : le cube, désormais célèbre studio de verre de Viva for Life, aura un étage en 2022. A un mois de Noël, le cube de Viva for Life est désormais installé sur la Grand-Place de Tournai. Trois animateurs y seront enfermés pendant 6 jours et 6 nuits pour 144 h de radio en direct. Denis Verbois, l’un des responsables de l’opération de Vivacité et de la RTBF au profit de la petite enfance défavorisée, a confirmé la nouvelle : " Le 2e étage c'est pour changer l'histoire et l'expérience de vie des animateurs. Le 2e étage aussi pour lever le doute de certains qui pensaient qu'une fois que les animateurs quittaient le studio, ils allaient passer la nuit à l'hôtel en quittant furtivement le cube de verre par l'arrière. " Il n'en est rien. Le cahier des charges veut entre-autres que les 3 animateurs soient réellement enfermés pendant 6 jours et 6 nuits. L’étage permettra d'autant mieux de suivre certaines tranches de vie des trois courageux, notamment le soir lorsqu'ils fermeront les persiennes et éteindront la lumière avant de se laisser aller dans les bras de Morphée. Le niveau supérieur ne leur offrira pas pour autant davantage de calme, au contraire. Comme ils dormiront en façade, ils seront par conséquent plus exposés au bruit. Le cube est composé de 26 conteneurs agencés et empilés tel un jeu de Lego. Ophélie, Sara et Marco y seront enfermés du 17 au 23 décembre.