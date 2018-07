Visitez la chambre de Martine et caressez Patapouf à Mouscron !

Vous vous souvenez de Martine, cette petite fille modèle inséparable de son petit chien Patapouf ?

Marcel Marlier et les personnages de ses histoires ont leur musée, leur Centre d’Interprétation à Mouscron. Si sa principale héroïne s’appelle Martine, on apprend aussi que l’artiste originaire d’Herseaux dans l’entité de Mouscron a réalisé plusieurs couvertures de livres, notamment pour la collection Comtesse de Ségur.

C’était en novembre dernier, l’annexe du château des Comtes de la Cité des Hurlus ouvrait ses portes au public en faisant la part belle à un artiste visionnaire de la région qui a réussi à séduire les enfants et qui aujourd’hui encore, charment les parents et grands-parents.

Ne parlez pas de musée mais de centre d’interprétation parce que l’endroit n’a pas de vocation de conservation. Vous ne verrez pas de dessins originaux de l’artiste ni de photos inédites de son enfance et de sa vie privée. Par moment, on le regrette, tant on aurait aimé comprendre les fondements de la motivation de cet homme tant discret que passionné.

Le décor est splendide. Au rez-de-chaussée et dans les combles apparents du bâtiment, Martine et ses comparses sont confortablement installés. Des livres géants, des modules au sol et dans les airs, un film et des jeux interactifs nous emmènent dans l’univers de la petite fille. La visite nous apprend qu’à maintes reprises, Marcel Marlier s’est inspiré de la région pour créer ses histoires. Dans " Martine fait de la voile ", l’auteur a imaginé son héroïne au Centre Adeps de Péronnes. Il la dessinera aussi à Paradisio. Il lui offrira aussi de prestigieux décors comme les salles de ballet de Béjart, l’aéroport d’Orly ou les villages de pierre en Bretagne.

L’un des secrets du succès des histoires de Marlier est l’adaptation des moindres détails aux temps actuels. Depuis ses premiers pas dans les années 50, Martine a traversé les décennies en s’adaptant à l’évolution des technologies et à la mode. Les jeans et mono places font désormais partie de son quotidien.

Dans le Centre d’Interprétation, petits et grands peuvent aussi toucher et admirer des éléments de décor que l’on retrouve dans les livres comme une montgolfière la chambre et la classe de la fillette. On aurait aimé la voir, la toucher, entendre sa voix et caresser son petit Patapouf, …

Le Centre d’Interprétation est installé dans une annexe du Château des Comtes, à ce jour l’unique témoin de l’architecture civile monumentale antérieure au 19ème siècle sur le territoire de la commune. Quatre grandes familles de seigneurs influents occupèrent les lieux. Charles Quint y fit même escale. Subsistent encore aujourd’hui une " gentilhommière " en style tournaisien, une basse-cour sertie de vestiges et de dépendances des 16ème et 17ème siècles ainsi que des douves. Le domaine est en rénovation. Là où les travaux sont complètement terminé, l’espace Marlier a vu le jour. L’endroit situé en face de l’hôpital est visible mais l’entrée est mal renseignée. Vous y accédez par le parking.

Vous mettrez une heure pour la visite.

Plus d'infos : www.centremarcelmarlier.be