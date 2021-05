Visiter une ferme, rencontrer un producteur, découvrir le métier d’agriculteur… - Hainaut... Durant le mois de mai, les métiers liés à la terre sont mis à l’honneur en Hainaut. Carine Bresse a voulu en savoir plus auprès de Geneviève Maistriau, responsable du Service Agriculture à Hainaut Développement et lui a demandé pourquoi en mai ? "On travaille avec les agriculteurs dans le cadre d’un groupe de travail et eux ont exprimé le besoin de faire connaitre mieux leur métier et une des façons de s’ouvrir vers les citoyens consommateurs c’était vraiment organiser des activités à la ferme et notamment des portes ouvertes pour qu’ils puissent expliquer leur métier, ce qui permet en fait de renouer les liens avec les consommateurs." C’est bon à savoir parce qu’on a toujours peur de déranger les agriculteurs, les producteurs qui ont une lourde charge de travail. « Il faut passer outre cette peur parce que ce sont des gens qui sont ouverts et souvent qui ont envie de parler de leur métier et d’expliquer comment ils travaillent, pourquoi ils font les choses et pour être en toute transparence avec le consommateur. » Pour avoir la liste des visites, découvertes et rencontres organisées durant tout le mois de mai rendez-vous sur le site : www.hainaut-developpement.be