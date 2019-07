Visite de l'artothèque de Mons - Hainaut matin - 31/07/2019 Déjà c’est quoi l’artothèque ? L’artothèque est le lieu de conservation du patrimoine communal montois. Jusqu’au 1er septembre, vous pouvez découvrir une exposition consacrée à David Mesguich, Making of de « Lucie et les Papillons . Plus d’infos : www.artotheque.mons.be