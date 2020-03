Virelles : Pourquoi elles se confinent chaque année ?

Le choix de Virelles n’est sans doute pas anodin. Situé dans un écrin de verdure près de Chimay, entre Fagnes et Calestienne, ce " lac musée " est classé réserve naturelle pour la diversité et la rareté des plantes qui y poussent et les animaux qui y résident. Sa roselière est l’une des plus vastes de Wallonie. Tout est mis en œuvre pour préserver la splendeur de la nature : surveillance accrues, gestion minutieuse de la reproduction de la faune et de la prolifération de la flore, vidange complète de l’étang tous les trois ans pour rétablir un équilibre des classes d’âge des poissons (on gardera surtout de jeunes individus, plus dynamiques).

La réserve abrite de nombreux oiseaux comme des canards et des hérons ; on y voit aussi des espèces plus rares comme de busard des roseaux et le grand butor.

Plus d'infos : www.aquascope.be