Virelles : le futur « Zwin » du Hainaut et de Wallonie

D’ici 2023, avec l’aménagement de nouvelles infrastructures pour les oiseaux et les touristes, Virelles, aura quelque peu changé. 30 000 promeneurs y vont chaque année. Les responsables de la plus grande réserve naturelle de Belgique espèrent doubler la fréquentation en 2 ans en développant de nouvelles activités ludiques et en sensibilisant les touristes des Lacs de l’Eau d’Heure.

L’objectif est de créer un relais pour les oiseaux, une vaste zone d’accueil et de nidification pour les volatiles de Wallonie et migrateurs et d’aménager la plus grande réserve aquatique de Wallonie à l’instar du Zwin.

Il y a 30 ans, Virelles était un étang nautique avec des pédalos et de la voile. Aujourd’hui, c’est la plus grande réserve naturelle de notre pays. La nature y a repris ses droits aidée par quelques aménagements que l’homme a conçus pour optimaliser le confort des oiseaux. On y a créé des îles où les oiseaux viennent se poser et nidifier. L’île boisée au milieu de l’étang est le seul site de nidification de la cigogne blanche en Wallonie. C’est là qu’elle se reproduit et couvent chaque année. La petite île de schiste et la roselière sont également fort fréquentées.

En vol, les oiseaux ont peu de mal à identifier les richesses de la région, notamment en points d’eau avec l’étang de Virelles et les lacs de l’Eau d’Heure. Les gestionnaires du site espèrent y attirer de nouvelles espèces.