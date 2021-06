Viendrez-vous à bout de cette escape room au Musée Royal de Mariemont ? - Hainaut matin -... Vous aimez l’aventure, les jeux de rôle ? A ne pas manquer au Musée Royal de Mariemont un escape game, c’est jusqu’au mois de novembre, vous avez tout l’été pour y aller. Carine Bresse a demandé à Mélanie Thiry, chargée de communication au Musée Royal de Mariemont, si c’est ce que l’on voit parfois sur Tipik, l’escape room ? « Oui, oui, tout à fait. C’est un jeu qui se développe depuis une quinzaine d’années, en Belgique depuis une dizaine, effectivement qui est d’abord le premier public cible c’est plutôt les jeunes adultes mais à Mariemont on a voulu pouvoir inviter tout le monde, à la fois les habitués mais aussi les novices qui vont découvrir ce qu’est une escape room, ce qu’est un jeu d’évasion. C’est une forme de jeu de rôle grandeur nature. On est enfermé dans une pièce et l’objectif c’est que grâce à des énigmes, grâce à des indices qu’il va falloir fouiller un peu partout dans une pièce, on puisse résoudre le secret de Warocqué. Ca a été pensé pour que toutes les intelligences combinées, que ce soit le sens de l’observation, le sens de la déduction, certaines logiques mathématiques mais tout ça est à la portée de tout le monde. Il n’y a pas besoin de prérequis spécifiques et justement les familles, les enfants à partir de 8 ans peuvent réussir en une heure l’escape game. Le but a été d’associer un musée qui est plutôt un lieu de savoir, un lieu culturel, à l’amusement, au ludique et donc on a repris les codes traditionnels d’une escape room mais à l’intérieur des salles du musée. L’objectif est véritablement d’imprégner le jeu de l’identité du musée, c’est pour ça que le jeu commence avec un terrible secret du fondateur des collections Raoul Warocqué et plus particulièrement pour être en lien avec l’exposition que l’on propose jusqu’au 4 juillet, les collections mérovingiennes qui étaient sa toute première passion. » L’entrée au musée est de 5 € pour les adultes et gratuit pour les moins de 12 ans. Pour l’escape room, comptez de 80 à 120 euros pour 2 à 6 joueurs pour l’instant de la même bulle, pour plus ou moins 1h/1h15 Plus d’infos sur le musée : www.musee-mariemont.be Pour réserver l’escape room "LE SECRET DE WAROCQUÉ. MALÉDICTION MÉROVINGIENNE", c’est via le site du partenaire et concepteur du jeu : www.charlerooms.be