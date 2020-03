Vénus à l’œil nu en ce moment, … une lueur d’espoir dans le ciel ? - Hainaut matin -... Regardez le ciel vers l'ouest. Une étoile brille très fort … C'est Vénus ! Magique, magnifique. Profitez-en, vous ne la verrez pas tout le temps. « Pour l’instant, la période est assez exceptionnelle » nous explique Francesco Lo Bué, physicien de renom à l’UMons, Université de Mons et directeur du Musée de l’Université. En direction de l’ouest, dès que le soleil est couché, on peut observer Vénus, celle que l’on appelle plus communément l’étoile du berger, mais il s’agit bien d’une planète. « C’est un astre fabuleux, le plus brillant dans le ciel après la lune et le soleil ». La période est favorable pour l’observation. « Profitons-en parce que cela n’arrive que tous les huit ans, c’est extrêmement rare. Nous la verrons jusqu’à la fin du mois de mai mais en ce moment, la période est optimale pour la voir. C’est l’un des plus beaux spectacles du ciel, voilà sans doute pourquoi on a offert à la planète le nom de Vénus, déesse de la beauté. » Incroyable, formidable ! « Sur Vénus, il y a plus de 500 000 volcans de plus de 1km de diamètre » nous explique Francesco Lo Bué. « La température ambiante est de 480°C en journée et à peine moins la nuit. Il y pleut de l'acide sulfurique. Elle est tellement lumineuse, que dans les endroits les plus sombres, elle peut porter ombre ! Porte-t-elle bonheur Quant à la question de savoir si Vénus porte bonheur en l’observant, le scientifique a aussi une réponse directe : « elle réchauffe le cœur, c'est déjà pas mal, non ? » Rendez-vous cet été aussi pour observer Mars, Jupiter et Saturne … La suite avec d’autres belles histoires du ciel, des astres et des étoiles, tous les soirs à 20h en live sur la page Facebook du Mumons, le Musée de l’Université de Mons avec Francesco …