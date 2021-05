Venez en famille réaliser des épreuves et trouver le trésor de Soignies ! - Hainaut matin -... Jusqu’au 30 septembre, parcourez les rues de Soignies à la recherche d’un mystérieux trésor ! Carine Bresse a voulu savoir auprès de Florence Matteazzi, directrice de l’Office communal du Tourisme de la Ville de Soignies et lui a demandé si il y aura réellement un trésor à trouver ? « Il y aura un petit quelque chose à recevoir à l’office du tourisme, oui ! L’objectif c’est de rester dans le centre de Soignies, de suivre une carte, de faire des petites devinettes, de trouver un jeu des 7 différences et de découvrir surtout ce centre de Soignies mais aussi les personnalités qui l’ont façonnée tout au long du temps. Vous venez à l’office du tourisme, on vous remet un sac dans lequel vous avez votre carte au trésor, des lieux que vous devez retrouver et quand vous arrivez à ces lieux, vous avez une petite épreuve à réaliser. C’est ouvert à tout le monde que vous soyez sonégiens ou pas. Comptez autour de 2h en famille avec des enfants. » Plus d’informations : www.soignies.be