Vendredi soir, on ne dîne pas, on ciné soupe !

Sortie cinéma vendredi soir.

Il ne faudra même pas préparer le souper parce qu’il y aura de quoi se restaurer sur place. Ciné soupe à Brugelette vendredi. Anne Leleux, de la Maison culturelle d’Ath, ciné soupe, on regarde un film et après, on prend un bol de soupe ? "On ne regarde pas un film mais des films courts et effectivement après on partage un moment autour d'un bol de soupe"

Le prix est de 5 € la place. Quelle saveur aura la soupe ? "Ce sera une surprise"

Rendez-vous ce vendredi 9 février à 20 h à l’ IMP Ste Gertrude, Chemin de Wisbecq,6 à 7940 Brugelette

Réservations – 068/26 99 99