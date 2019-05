Vendredi soir, l’Accordéon Moi j’aime à Tournai - Hainaut matin - 28/05/2019 L’accordéon sous toutes ses formes, on aime L’accordéon qui transporte les enfants dans un spectacle, qui anime les rues, qui nous fait chanter, danser tant sur des musiques modernes que d’antan …. Dans le quartier Saint-Piat, dans le centre de Tournai, le Festival d’Accordéon nous revient. Anne Bierna, l’organisatrice, combien de concerts, combien d’artistes, à quelle heure cela commence, on veut tout savoir parce qu’on aime et qu’on ne veut rien manquer … Plus d'infos : www.accordeontournai.be