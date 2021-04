Variation de rythme et de tempo en cette dernière semaine d’avril à Ghlin puisque trotteurs et galopeurs seront de la partie

Variation de rythme et de tempo en cette dernière semaine d’avril à Ghlin puisque trotteurs et... Réunion de trot 9 courses au programme Départ de la 1ère à 18h A suivre en direct sur www.hippodromedewallonie.be 1ère course HURRICANE fait une petite rentrée mais il s'entend à merveille avec Piet Van Pollaert. LETINA SUNSHINE, CORLEONE et JR DIESCHOOT seront ses principaux adversaires. 2ème course Restant sur trois faciles succès, KONGO FLEVO sera l'épouvantail de la course. MY LOVE DES ABLENS sait aller vite. IT GIRL fait le déplacement avec Jean Pierre Dubois. KIDDY VR, ENJOY LIFE et JOY RENSUMA viendront ensuite. 3ème course Fautif en dernier lieu en France, reprenons FLUPKE PAN qui auparavant avait signé trois succès en Belgique dont deux à Mons. ESPRIT D'OEILLET est en forme mais il vient justement de terminer deuxième de FLUPKE PAN. FERIA DU TOULAY vaut mieux que ses dernières courses. EPINARD est régulier. ERBY BRUN devra faire avec son numéro en deuxième ligne. 4ème course La victoire devrait se jouer entre FAVIAN D'HARCHIES et GITANE D'ERPION qui déferrée des 4 peut revenir de la deuxième ligne. FAKIR DU ROCHER vient de bien faire. FLASH DU CONDROZ est susceptible de progrès après sa rentrée. Sage, GRETA DE VANDEL peut surprendre. 5ème course FLEUR DU RAMIEROU monte un peu de catégorie mais elle peut doubler la mise. FLYER DE CRENNES est en forme. FLORIDE DU MELE cherche sa course. Sage, FURIEUX DE GINAI est à surveiller. Des trois "De Soete" nous préférerons FACTEUR CHANCE. 6ème course Nouvelle victoire en perspective pour LUKE WINNER qui devra toute de même craindre le bon finisseur MDE LA FUTAIE ainsi que JYWIN D'ERPION et MYRTHE DES BOIS tous deux réguliers actuellement. 7ème course C'est très ouvert. Tentons KOJACK qui progresse. Bien qualifié, NUCLEAR BASE sera à surveiller. MANDARINE DES D a bien débuté. DEESSE TER PUTTEN vient d'ouvrir son palmarès après 4 ans d'absence ! MOJITO JP et GRÂCE ont des moyens. 8ème course LAST PRETENDER CM est capable de renouer avec la victoire. LOCO SONATA vaut mieux que ses dernières courses. MYSTY VRIJTHOUT et MOON BLUE devront compter sur le bon parcours. 9ème course KOLIN DE LA FUTAIE devrait ici remporter sa septième course de rang. BODY N SOUL est l'X de la course. Toujours aussi dur, KYWI DE CORTA luttera encore pour les accessits.