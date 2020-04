Urgent : Flobecq veut médicaliser la Maison de Repos " La Providence " Saint Christophe. Découvrez pourquoi !

Urgent : Flobecq veut médicaliser la Maison de Repos « La Providence » Saint Christophe.... Le covid 19 fait des ravages dans les maisons de repos, particulièrement à « La Providence » à Flobecq, dans le Pays des Collines. 10 sur les 120 résidents ont déjà perdu la vie. « Nous recherchons des capacités à médicaliser la maison de repos La Providence Saint Christophe » explique le bourgmestre Philippe Mettens. « Nous sollicitons des infirmiers et infirmières, médecins, kinés à la retraite, de PMS, d’entreprises, des infirmières de crèches, d’écoles …. pour aider nos ainés et nos équipes à surmonter la crise ». Vu l’ampleur du problème qui ne cessait d’accroître d’heure en heure, la commune a pris les devants. Grâce à la solidarité de chercheurs des universités de Mons, Namur et Liège, le personnel et les résidents ont été testés. Les résultats ont confirmé un taux de contamination élevé. Les dirigeants de la commune et de la Maison de Repos se sont immédiatement mobilisés pour solliciter tous types d’aides et d’appuis. « Nous avons accéléré le processus pour obtenir des moyens complémentaires additionnels. Nous n’avions pas d’autres choix que d’y mettre toute notre énergie parce que la situation est terrible » explique le bourgmestre. La commune a déjà sollicité le soutien et l’aide de La Province, la Croix-Rouge, Médecins sans Frontière et d’entreprises. L’armée viendra en renfort pour la désinfection des locaux. Flobecq veut aussi empêcher que les résidents de « La Providence » ne soient hospitalisés en nombre, les hôpitaux étant déjà surchargés par la situation. Grâce notamment à la réserve stratégique au niveau régional et provincial, la logistique du matériel (gants, blouses de protection, masques, charlottes, …) est maîtrisée.« Ce dont on a absolument besoin maintenant, c’est d’appui en personnel médical et paramédical » insiste le bourgmestre. L’appel est aussi motivé par une réalité de terrain qui n’ira pas en s’améliorant dans les prochains mois. « Dans la situation actuelle, les maisons de retraite rencontreront beaucoup de difficultés à engager du personnel médical et paramédical qualifiés » s’inquiète le bourgmestre. « Le personnel est sous pression : pression liée au stress et à la fatigue ». Le taux d’absentéisme est important, certains membres ayant été écartés parce qu’ils ont été contaminés. « Parce que les masques ont tardé à arriver, de même que les tests, la situation est devenue dramatique dans les maisons de retraite. Voilà pourquoi le taux de contamination et de mortalité sont si élevés » s’insurge le bourgmestre. « Les maisons de repos n’ont pas été en mesure de protéger suffisamment tôt leur personnel et leurs résidents ». Respect au personnel des maisons de repos … Courage aux résidents. Vous êtes formés en médical ou paramédical, prêts à répondre à l’appel de la commune pour aider les résidents et le personnel à surmonter la crise liée au covid 19, contactez directement le bourgmestre de Flobecq, Philippe Mettens, au 0475/ 71 80 63. Qualifié et volontaire mais vous n’habitez pas la région, pourquoi ne pas vous manifester dans une des maisons de repos près de chez vous ? Sans doute l’équipe sera-t-elle touchée et peut-être intéressée par votre proposition.