Une seule réunion une fois encore cette semaine sur l'ovale wallon - Hainaut matin - 18/02/2021 6 courses au galop Ouverture de la réunion à 9H20 Suivez les 6 courses en direct sur www.hippodromedewallonie.be 1ère course Même s'il est moins performant à Mons que l'année dernière, VIBRANT CHORDS trouve dans ce réclamer l'occasion de renouer avec la victoire. GALWAY GIRL vient de s'imposer et dépend d'un entraînement redouté. PLACE PASDELOUP peut, avec son petit poids, s'illustrer. 2ème course Après deux bonnes épreuves à Mons qui font suite à une victoire sur Marseille, ROZANNE sera à suivre en priorité. BEIJING EIGHT a échoué de peu la dernière fois. SOME NIGHTS vaut mieux que ses dernières courses. MISS CHARLOTTE et HALLE S HARBOUR viendront ensuite. 3ème course Restant sur trois succès consécutifs sur ce tracé, ROYAL DIPLOMAT va encore tenter de le faire de bout en bout. Avec un écart de poids similaire, ROMANTIC ANGEL vient d'être devancé trois fois par notre favori. WILL NESS vaut beaucoup mieux que sa dernière course. BLACK ISLE BOY a déjà gagné sur ce tracé. 4ème course KINGS LYN n'a pas encore confirmé son succès du 12 novembre dernier. FRUIT SPIRIT est régulier. PEAKY BLYNDER a bien fait lors de ses premiers pas à Mons la dernière fois. SHERIN est capable d'ouvrir son palmarès. 5ème course WILD GYPSY BOY vient de gagner en surclassant ses rivaux la dernière fois. MUBARMAJ s'est imposé de façon moins spectaculaire. ANDORRE vient d'être battu de peu par un bon cheval. HIGH DRAW et SHADOW CHASER sont les mieux placés pour les places. 6ème course FIRST CONDÉ sera le cheval de la course même si des chevaux comme LADY MAXI, JAZZ WARRIOR et STEPHILL ne partent pas battus d'avance.