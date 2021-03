Une seule réunion pour les trotteurs cette semaine à l'Hippodrome de Wallonie

Réunion 100% trotteurs Programme de 8 courses Départ de la 1ère à 17h25 Courses à suivre en direct sur www.hippodromedewallonie.be

1ère course

En forme, ELFE DU CHATAULT trouve un bel engagement. EBLACK BERRY et ERBY BRUN viennent de s'imposer et tenteront de confirmer. DÉFI DU THEYS rentre après cinq mois d'absence et un changement d'entraînement. FERIA DU TOULAY et EBLACK BERRY peuvent surprendre.

2ème course

Assez ouverte. FURTIF MÉRITÉ et ELIXIR DU LAYON alignent les accessits. Sage, GOLENCIA DE WARNOC peut profiter de ce bel engagement. En deuxième ligne, nous retiendrons FLASH DE DUFFEL qui vaut mieux que ces deux dernières courses, FAKIR DU ROCHER qui devra avoir le bon parcours et GAMIN DE COKTAIL qui reste en retard de gains. FLAGEOLET arrive en Belgique et pourrait se révéler.

3ème course

LAST WINNER vient de retrouver le chemin du succès en devançant ETERNAL PATROL et INDIEN DE FORESSE. Toutefois sur cette distance réduite, ETERNAL PATROL pourrait bien se rapprocher, lui qui a trotté en moins de 11 aux Etats-Unis. IL MONDO EV vient de battre LAST WINNER sur beaucoup plus long. FLUPKE PAN vient de gagner à Kuurne sur ce type de distance. KYWI DE CORTA et CESARE W devront faire avec une mauvaise situation derrière la voiture.

4ème course

Gagnant à plus de 100/1 à Vincennes, NICE PRESENT n'a pas confirmé ensuite. Il lui faudra battre NEW EXPRESS, deuxième du Darby et qui a lui aussi bien fait à Vincennes. NOBLE DE LA VALLEE vient de faire une belle rentrée et a battu NEW EXPRESS au mois de novembre à Mons.

5ème course

KEELY QUEEN ER deuxième du très bon JAMBORA la semaine dernière peut cette fois s'imposer. Mais ce n'est pas fait face à RAPIDE YODA qui a lui aussi déjà battu JAMBORA. KARTOON et LOVE IT EV peuvent se placer.

6ème course

MAGOTS DES RABOTS mériterait bien de s'imposer. MARCO DE BRUCOM reste sur deux fautes ce qui n'est pas son habitude. LIMONCELLO JP et MISS HARPER viendront ensuite.

7ème course

Après deux ans d'absence, L'UNIQUE VRIJTHOUT s'est imposé à deux reprises. GOLDEN DE JANA aligne les bonnes performances. LILY ROSE VOLITA alterne victoires et disqualifications. NEW LIGNERY est capable de bien faire.

8ème course

JEDI WISE LAUDA et KAKI MOM ne gagnent pas mais ils tournent autour depuis quelques temps. ECHO DE PERTHUIS cherche lui aussi sa course. BARBOSSA BEYONCE est l'X de la course.

