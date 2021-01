Une seule réunion cette semaine sur l’ovale de Ghlin avec des trotteurs - Hainaut matin -... 7 courses au trot Départ de la 1ère à 18H30 Réunion à vivre en streaming sur www.hippodromedewallonie.be 1ère course Le 24 décembre, GAMÉLIA DUB'S terminait deuxième en devançant FLEUR CROWN, FIROLINE et GOSFORD. Bien placée en première ligne, FIROLINE peut prendre sa revanche. FANNY HILL vaut mieux que ses dernières courses. Sage, ERMINE DU RYS fera l'arrivée. ENIGME rentre mais elle a affronté de meilleurs lots par le passé. GRIETJE est irrégulière. 2ème course FLASH DE DUFFEL reste sur deux succès mais la dernière fois FLASH DU CONDROZ n'a pas été heureux dans son dos en face et nul ne sait s'il ne l'aurait pas battu dans la ligne droite. ESPRIT D'OEILLET semble un peu moins bien actuellement. FLUPKE PAN tentera de confirmer son récent succès sur ce tracé. FLYER DE CRENNES vient d'être devancé par FLASH DE DUFFEL. Sur ces performances de l'été, FLAMENCO CÉHÈRE garde une première chance. 3ème course Après un court passage à vide, USTINOF DU VIVIER a retrouvé malgré ses 13 ans toute sa qualité. Récent quatrième d'un quinté à Vincennes, CYRIEL D'ATOM retrouve Jos tandem, rappelez-vous, un gagnant à Mons au mois de novembre. GOLDY STARDUST tentera de profiter de son avance initiale. DANSEUR BAROQUE reste sur une bonne deuxième place tandis que BEAU GAMIN est de plus en plus froid. 4ème course Le phénomène COCO BONGO qui aligne les victoires au monté en Belgique ne devrait avoir aucun mal à s'imposer une nouvelle fois avec Hanna Huygens. DELSON DU MOULIN vient de bien réussir mais sur une distance plus longue qui lui convient mieux en devançant FIRST DE ROUGEMONT. ALI THE BEST et EXTRÊME DE GRAUX viendront ensuite. 5ème course MALIKA VRIJTHOUT vient de renouer avec la victoire. Elle semble déclassée ici, elle qui a laissé dans le lointain MISTER VALENTINE, MELTING POT et MYA DU CALVAIRE respectivement deuxième, troisième et quatrième. MDE LA FUTAIE vient de tracer une très belle ligne droite pour s'imposer dans un lot moins relevé. 6ème course A chacune de ses trois dernières sorties, HIMEROS DU GOUTIER a perdu ses adversaires en route gagnant détaché. HAPPY ATOUT et HÉROS DE MAHEY devraient se disputer les accessits devant HERNANI D'ORIENT et HÉROS. 7ème course NAIMAR reste sur deux succès. NIKITA DE DUFFEL progresse à chaque sortie. KAPITALE semble avoir un brin de qualité. Sage, HERON D'ERPION a déjà montré de la vitesse. MAYFLOWER E dépend d'un entraînement redoutable. GOOGLE DE DUFFEL, GRÂCE et LINA DE VIE peuvent apporter de la côte comme beaucoup d'autres dans cette course ouverte.