Une seule réunion cette semaine sur l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin - 01/12/2020 9 COURSES AU TROT Ouverture des opérations à 17h Réunion à huis clos à suivre sur www.hippodromedewallonie.be Cheval du jour : 108 KEEP DANCING HERO Outsider du jour : 502 ALEANDRO ZS 1ère course Lot touffu composé de chevaux pour la plupart en grande forme. NICE PRESENT peut se racheter au vu de son bel engagement. GOLDE DE DUFFEL n’a encore jamais déçu en trois courses. GRUMPHY STARWINNER s’améliore. LOU DIAMOND cherchera un nouveau podium. KETTY HS peut mieux faire. KEEP DANCING HERO mérite d’être le favori. MISSES BOSS est irréprochable. MAESTRO S vient de renouer avec le succès tout comme MAGIC DE MORGANE. KOOL ALICE se révèle. MISS DU CHATAULT est très régulière. MISTER FEE pourrait bien nous surprendre. GABY D’AMAY devra aller un peu plus vite cette fois. Pronos : 8-3-9-15-10 2ème course 1750 mètres. FLASH DU LARGE trouve un engagement en or. LOVE IT EV est D4. On ne retrouve pas la bonne JANA TRAFO en ce moment et c’est dommage. FREDO D’OCCAGNES dépend d’un driver à surprises. ELVERA a déjà été en meilleure forme. LETINA SUNSHINE a sa place à l’arrivée. EBBA LOTTA est la mieux engagée dans ce lot. KEELY QUEEN ER sera la jument à battre. Pronos : 3-2-8-5-7 3ème course 2840 mètres. FINGALO revient en forme. EDEN DE CHIRCAS est entrainé par Goop. EBLACK BERRY devrait se racheter. FAVORI DE NAY est confié à un homme en forme. FANGIO DE KARMEL vient de gagner. DOMINO STAR peut prendre une place. EIGER DE JEMA peut enfin monter sur le podium. FLYING JET doit encore s’aguerrir. ESPRIT D’ŒILLET n’est pas à condamner. FLORIDE DU PERCHE vient de terminer deuxième. FANTASTIC SAM est peu fiable. EACH KING et EPINARD devront partir de derrière. Pronos : 4-5-6-15-11 4ème course La coupe des 4 ans. MALIKA VRIJTHOUT peut se racheter. MAYA TURBO a toujours été très bonne. MYSTERIOUS MOM vient de rassurer. MATEO DE REVE, MYA DU CALVAIRE, MELTING POT, GITANE D’ERPION et MAGIC VIVANT complètent le premier rang derrière l’autostart et présentent tous un profil plus ou moins identique : ils devraient disputer les places. MISTER VALENTINE peut se racheter. MDE LAFUTAIE est régulière. MINNIE DI BIANCA détient une belle forme. Pronos : 2-1-3-8-11 5ème course 2840 mètres départ aux élastiques. Rendement de distance (+25 mètres) à partir du 7 : IN THE AIR TONIGHT qui vient de l’emporter. JAMBORA fait toutes les arrivées. ALEANDRO ZS court bien actuellement. RAPIDE YODA est D4. GAULTHERIA mériterait un succès. CESAR CHARISMA est revenu au mieux. FERONA DE DUFFEL est bien engagée aux gains. BURGOS devra rester sage. MAD DIVA n’a pas répété sa victoire. DIAMANT DU GOUTIER est confié à Jos. IT’S SHOWTIME ZAZ n’est pas n’importe qui. Pronos : 7-3-1-4-2 6ème course FORT PLEASANT a le droit de tenter de terminer dans le multi cette fois. GALINA DE LAHAYE se place régulièrement. FRANKY DU CAP VET a sans doute visé cette course. FLIRTINI est intermittent. FAKIR DU ROCHER viendra pour une petite place. EL BANDIDO est revenu en forme. ELAN DE VER est capable de l’emporter. FLEUR DU RAMIEROU va participer à l’emballage final. FAKIR DU TAILLIS et GRIETJE ne possèdent pas trop de gains. Pronos : 3-7-6-4-2 7ème course Course au trot monté, départ aux élastiques. Tout est possible d’autant plus qu’il y aura 11 participants aux 2275 mètres. FURAC DE VALFORG (H.Huygens) et FINOLO BELLO (Céline Onghena) ont beaucoup d’expérience. FORTUNA DE JANA mérite de gagner. ECHO DE PERTHUIS est un peu irrégulier. GOLDEN DE JANA manque d’expérience. BELLE DE CORCY possède une décharge. La meilleure chance aux 25 mètres est peut-être FARELL DU LANDON. Pronos : 8-7-9-2-1 8ème course 2840 mètres, départ à l’aide de l’autostart. Le gagnant se trouve sûrement en première ligne. FAST AND ROCK, FEO TRAFO, FURIEUX DE GINAI et EUREKA HERBLINAIE : il faut choisir ! Pour les places : mentionnons prioritairement EARL GREY WAY, DEDIER, FURTIF MERITE et GRACE GIRL. Pronos : 2-1-3-6-11 9ème et dernière course. C’est très ouvert à priori. MIRACLE YANKEE, KONWAY LIMBURGIA, LARRY MOM, KITANA NOVEMBER, JAEGERMEISTER et KELSEY EV sont des gagneurs. KHATIRA MELODY et surtout BELIEVE M CG (5 ans) sont bien engagés aux gains. KYTRA DE YH mériterait à son tour de l’emporter. IMPERATOR STAR et INGE MATIC se placent assez souvent dans les 4 premiers. KIM SPITS va finir par se réveiller. LA LUNA VRIJTHOUT et KATINKA JET se cherchent pour l’instant. Pronos : 13-9-12-8-1