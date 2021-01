Une seule réunion cette semaine mais avec des trotteurs en grande forme pour animer la fin d'après-midi à Ghlin

Une seule réunion cette semaine mais avec des trotteurs en grande forme pour animer la fin... 8 courses au trot Départ de la 1re à 17h20 Réunion à suivre sur www.hippodromedewallonie.be 1ère course EACH KING sera un favori logique lui qui a fait de ce championnat d'hiver un objectif. Mais FLAG DE MARIONS qui part à son intérieur sera un adversaire de taille. Derrière ces deux là, FAVORI DE NAY et ELFE DU CHATAULT sont les mieux placés pour prendre au moins une place. Sage, FLYER DE BRIKVIL est à suivre tout comme GORLANDO STEED. EPINARD, FÉLIX CROWN et GABY MAZA qui peuvent corser les rapports. 2ème course Restant sur deux succès, FLEUR DU RAMIEROU est en retard de gains tout comme GAMÉLIA DUB'S qui part juste dans son sillage. ERMINE DU RYS sera encore là pour les places. FANNY HILL n'était pas battue au moment de sa faute la semaine dernière. Cette fois, Pierre Yves Verva se déplace pour tenter de faire gagner FRANGINE À COUCOU. Sur ce qu'elles ont fait de mieux, FANTASTIC SAM et GIPSY QUEEN peuvent surprendre. 3ème course HILDA MARIA a déjà réalisé quelques bonnes courses en France. HYPERSONIQUE vient de battre HANA DE PHYT'S et HELLO MORNING qui terminaient toutes les deux sur la même ligne tandis que HILDA DE L'ECORCE terminait cinquième plus loin. Attention à HARIETTE DE LIZMAR qui avait bien débuté en compétition. 4ème course LAST WINNER a été battu par un bon cheval la dernière fois. ERBY BRUN sera à suivre de près tout comme IL MONDO EV qui devra ternir sur cette longue distance. CORLEONE vaut beaucoup mieux que ses dernières sorties. JANA DE BRUCOM vient de décevoir au monté et son retour à l'attelé peut être payant. 5ème course Modèle de régularité, KYTRA DE YH descend de catégorie et trouve ici un engagement en or. Difficile de la voir battue d'autant que LARRY MOM qui l'a pourtant déjà devancé part en deuxième ligne. ICAR DE LOOK et CESARE W (les deux autres "Ghekière") viseront une place. Avec le bon parcours et s'il est décidé, MATEO DE RÊVE peut mettre tout le monde d'accord. 6ème course FAVIAN D'HARCHIES vaut largement un tel lot. KANTUCKY T part devant et il pourrait enfin être récompensé de ses nombreux accessits. KELLY ZWARTLAND et IVANA EUROPOORT valent un tel lot. LET'S GO LOCO et FARMONY DE JUPILLE seront également à suivre s'ils ont le bon parcours. 7ème course C'est très ouvert avec des chevaux qui ne demandent qu'à progresser. NEVER LOST EV s'est déjà imposé mais il part en deuxième ligne tout comme NAVIGATOR SB qui vient enfin de se montrer à son avantage en terminant deuxième. En tête, NIEKE LAMBA débute mais avec ses origines la qualité peut être là. Tout sera question de sagesse pour JOLLY JUMPER, NEWJEIRRA et quelques autres. 8ème course L'issue de ce groupe B du prix Hoefnix est tout aussi incertaine. Là aussi la deuxième ligne avec GRAMBO ORCHI et MADOC WORTHY (s'il ne tire pas trop) qui ont montré des moyens pourraient s'illustrer. Devant, LUCKY CHALEONNAIS, HAIROS DE LAHAYE et NEJLA seront suivis en priorité.