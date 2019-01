Une seule réunion cette semaine à l'Hippodrome Wallonie

8 courses de trot Départ de la 1ère à 17h50

1ère course

DAISYMONEY RINGEAT s'est montrée fautive la semaine dernière en tentant de déborder la bonne Erba d'Aunou. ELVERA compte plusieurs bonnes courses en province française. ETOILE DE LAHAYE vient de devancer EXPLORER QUEEN qui a fini très fort et DURANDAL pas très heureuse ce jour là. ENVIE DE LINE (Rik Depuydt) peut surprendre.

2ème course

JADORE SUGAR est très régulière mais elle part derrière ce qui ne sera pas évident. JAG DE MORGANE est revenu au mieux et avec un bon parcours, il peut s'imposer. KLASSIK MCQUEEN vient de battre ce dernier à Kuurne. Déferré des 4, CRACK DES PRÉS détient une bonne chance. KIM SPITS est capable dans un bon jour de s'illustrer. JOLIE WILLIAMS descend de catégorie. Sage, DIVA DE CABERT sera là.

3ème course

FAVORITE GRIM sera l'épouvantail de la course tant elle a de la marge. FIBIE avat bien gagner avant de se montrer fautive la dernière fois. FORTUNA PHYT'S nous vient de Hollande. FARAH D'ATOM est la plus expérimentée. FÉE DU POMMEREUX progresse régulièrement. FELICIE GAILLARD ne doit pas être condamnée sur sa récente disqualification.

4ème course

S'il fait sa course, DUC DE TYROLE sera encore intouchable. Le deuxième pensionnaire de Carine De Soete CHARMEUR DES HAYES semble promis à la deuxième place. Déferré des 4, DINO DU VARLET vient de faire un truc. DROITS DE L'HOMME et DUTY FREE peuvent prendre une place.

5ème course

Une nouvelle fois avec DRUGSTORE BONBON et CONCERTO, Carine De Soete semble avoir les clés de la course. Attention toutefois à DÉCLIC DU GADE qui vient de très bien courir tout comme EXCALIBUR DE TORCY. EDWARD SALLAZ et DON JUAN DE MOËRES viendront ensuite.

6ème course

GIOVANNI BIANCO sera très difficile à battre. Ce sera une répétition avant un engagement à Vincennes. IMMER BUTTERFLY avait gagné une nouvelle fois lors de sa dernière course mais il a été disqualifié pour avoir quitté la piste dans la ligne droite. VANITY LUIS a de la vitesse mais s'est montré très décevante récemment. TOM T.HALL vaut mieux que sa dernière course. EXCLUSIVE LANE est régulier.

7ème course

Beau duel entre HEINZ HEINO et GRIMALDI qui peuvent faire le jumelé dans cette épreuve. MAD DIVA est revenue au mieux et peut après une course d'attente finir fort. POWER POINT a quelques très bonnes performances en Allemagne. JACK LJ peut surprendre.

8ème course

UCAYALI BI vient de devancer ELANO DI QUATTRO un peu décevant ce jour là. Une revanche est tout à fait possible. COOLZEN DE JERVI est un cheval régulier. FLEMING CASINDRA et CONDOR SKY peuvent profiter d'une défaillance des favoris.

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be