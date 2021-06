Une réunion est prévue ce soir avec un programme de 6 épreuves pour des trotteurs à l'Hippodrome de Wallonie

Une réunion est prévue ce soir avec un programme de 6 épreuves pour des trotteurs à... 6 courses au programme Ouverture des opérations à 18h00 Courses à suivre en direct sur www.hippodromedewallonie.be 1ère course à 18h30 Le champion GO ON BOY rentre sur l'hippodrome de Mons mais il devra se sortir d'un numéro un "piégeux". BEAU GAMIN a été pris de vitesse sur plus court la semaine dernière avant de bien finir. CHARME DE STAR lui l'a fait de bout en bout pour ses premiers pas en Belgique et il tentera de confirmer. COEUR BAROQUE est régulier à ce niveau. CATHERINE'S CHEVY avec Jos tentera de surprendre tout comme ABZAC DE FONTAINE bien situé derrière la voiture. 2ème course FORTUNITY vient de battre son record la semaine dernière et si elle trotte, elle semble capable de s'imposer. FAST AND ROCK sera sans doute le favori mais son numéro de départ est très mauvais. DODDY DU VIVIER vaut un tel lot. EL BANDIDO est difficile à saisir mais peut surprendre. DARTOIS fait sa rentrée après sept mois d'absence. FURTIF MÉRITÉ vient d'être battu par deux bons chevaux. 3ème course FOUGUEUX DES ILES reste sur deux victoires mais Kristof Depuydt a choisi ERBY BRUN 5 déferré des 4 parmi les quatre pensionnaires de l'écurie. GOLENCIA DE WARNOC vient de s'imposer après un parcours idéal côté corde. FLEUR CROWN, FALKANOR, FLEUR DU RAMIEROU et EMIR DES RACQUES peuvent tous s'illustrer malgré un numéro de départ en deuxième ligne. 4ème course EDEN DE CHIRCAS sera l'épouvantail de la course et il devrait ici remporter sa cinquième victoire de rang. Il vient de devancer EZECHIAS (deuxième) qui va encore bien finir. Pour l'heure, DÉFI DU THEYS n'est que l'ombre de lui-même mais il est souvent chuchoté et un réveil n'est pas à exclure. FORBAN DES RACQUES, FINGALO et FLORETTE MÉRITÉ viseront une place. 5ème course MISS PHOTO va sans doute confirmer ses progrès. Sage, MIG DU LOGIS sera à surveiller lui qui avait débuté sa carrière par trois succès avant de se montrer fautif à deux reprises. GABY DU THEYS ne devrait pas tarder à s'imposer. HERON D'ERPION est régulier. GRÂCE, MUNGIA D'IRATY et MAESTRO LJ viendront ensuite. 6ème course Restant sur trois succès dont deux sur ce tracé, FRENCH KISS HR sera dur à battre. MARCO BR sera son principal rival avec MONTANA VAN HEREND qui finit toujours très fort. MOON BLUE, GINA VERDERIE, FORTUNA DE JANA et GOLDEN AGE peuvent tous se placer.