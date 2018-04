Une réunion de trot, voilà le programme pour les visiteurs de l'Hippodrome de Wallonie

9 courses de trot 1ère à 18h30

1ère course

BANCO DE VER et CHARME DU PIEFFORT peuvent se disputer la victoire. ANDROMEDO reste sur deux sorties un peu décevantes. ADIGO est régulier. DAMIRO BUIZARDERIE vient de battre son record. DAME QUICK est en progrès. DREAM VACATION aura une nouvelle fois Jos au sulky. DIVINE DE JIEL peut compléter un trio. CALVA D’OCCAGNES et CRACK DE NEUVILLE dépendent d’entraîneurs en grande forme.

2ème course

CALIN DES MAZURES vient de se montrer sage à deux reprises mais c’était à Tongres. GOGO BOY, GOLDY VIVANT et INGE MATIC trouvent un super engagement. GOLDY TOUCHYVON termine souvent en tête des battus. IL CAPITANO a désormais deux courses dans les jambes. SILVIO DU BUT n’a plus couru depuis fin 2016.

3ème course

La course du tiercé. CECILE TER BLEKTE vient de battre son record sur 2850 mètres et devançait JYBOS D’ERPION (3è). IRIS DES D va encore finir vite. IMPERATOR STAR est régulier dans l’ensemble. IXELLE BOLETS et DANDY FELLOW cherchent leur meilleure forme. KRIPTON n’a plus couru depuis sa 5 ème place obtenue dans la finale des Géniteurs réservée aux 3 ans en octobre 2017. DJANGO DE BACONVAL est bien engagé aux gains et de retour en forme. DAISYMONEY RINGEAT peut se révéler. DIVINE DE JANA a bien couru la dernière fois. DESKO DU BUQUET est un outsider possible.

4ème course

KARTOON sera le favori mais nous allons tenter un coup de poker avec KOLDING SIDNEY qui vient d’effectuer une course de rentrée tout en battant son record. KLASSIK MCQUEEN et KIRR ROYAL LJ viennent également de ‘rentrer’. KAMUKANA VRIJTHOUT n’a plus couru depuis presque 4 mois. KINGDOM EV est en grande forme, en progrès aussi mais doit maintenant confirmer à Mons. ECLAT DES ILES fera ce qu’il pourra.

5ème course

Réservée aux mini-trotteurs

6ème course

Départ aux élastiques, distance sur laquelle il n’est jamais aisé de rendre 25 mètres. KATINKA JET devra cette fois rendre la distance à ICARUS. HIPPY CHAKE progresse mais débute à Mons. Au vu de sa dernière tentative, KHATIRA MELODY devrait disputer la victoire. KALI MAGNUS avait bien débuté sa carrière. ICE LAGON DC doit faire ses preuves à Mons. JOTELLO VRIJTHOUT reste sur deux 4ème place et est bien engagé aux gains.

7ème course

Un sprint. FLASH DU LARGE vient de gagner en double sulky alors qu’il avait toujours été disqualifié auparavant sur ce parcours. COCCINELLE LUCINES devra négocier son départ de la meilleure façon possible si elle veut disputer l’arrivée. DAGUET vient de trotter 1.15.3 (améliorant son record). ALEZAN ROSE va tenter de doubler la mise. HAVANA PALACE et JULIETTE D’ERPION sont régulières.

8ème course

DITO QUICK devrait avoir les moyens de bien faire. DJANGO DE ROWA devra rester prudent avec ce numéro de départ. CRYOS, ALADIN BLEU et CAPELLO VICI sont bien engagés. DUSTER est une possible révélation. DOMINIK a bien couru la dernière fois et affronte un lot finalement assez moyen. ALI THE BEST peut tenter quelque chose.

9ème course

On clôture avec la plus belle course de la soirée. DON QUICHOTE et VINCI DU MACHEREL tenteront de rendre la distance. GIOVANNI BIANCO passe les paliers facilement pour l’instant. GRIMALDI n’a pas fait de détails récemment. BRUNE KERDREUX vient de bien courir et trouve un bel engagement. COME BACK n’est pas toujours régulier. GYWIN D’ERPION et CESAR CHARISMA courent toujours bien.

