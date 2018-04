Une réunion ce vendredi 13 avec des trotteurs à l'Hippodrome de Wallonie

7 courses au trot Début de la réunion à 18h15 cheval du jour : 408 DRINGEATMARITIUS outsider du jour : 309 BELADO D'OUILLY

1ère course

On débute avec une course très difficile à déchiffrer. KLASSIK MCQUEEN trouve un bel engagement aux gains pour cette course de rentrée. CORLANDO DU NORD vient d'effectuer une course de rentrée et restait sur une bonne 7ème place sur le parcours du jour en novembre 2017. ICARE TER PUTTEN peut cette fois terminer sur le podium. HIMO DE CRESSY devrait lutter pour les places. DJANGO DE BACONVAL, GABANO VIVANT, IMAGINE VAN HEREND sont fautifs pour le moment. ELITE BUITENZORG peut surprendre. DIVINE BRILLOUARD débute en Belgique et DREAM VEPIMI dépend d'un entrainement en forme.

pronos : 5-7-6-3-1

2ème course

Course réservée aux apprentis et lads jockeys. JR DIESCHOOT possède un palmarès quasi irréprochable. CAPELLO VICI a joué de malheur la dernière fois. LICKETYCLICK est régulier ces dernières semaines. ITALIA JOYEUSE devrait se racheter. EGO BOY et EMMA STARLAKE viennent quasiment de terminer ensemble. FIENTJE VAN BRAKUM revient en forme. IRINA EV partira tout en dehors derrière l'autostart.

pronos : 7-3-1-2-4

3ème course

La course du tiercé disputée sur la distance de 1750 mètres. BELADO D'OUILLY vient de terminer 5ème d'un lot supérieur à Kuurne et partira dans le dos de DIABLE MAUVE (salutations à Marcel Marcel) qui devrait partir vite. CARILLON KERDREUX court toujours bien à Mons. CASSIOPEE JOB a les moyens de bien faire. CALA GRAND LARGE cherche sa meilleure forme. APOLLON DU LOISIR est à retenir dans ce lot. CONCERTO CEHERE sait finir vite. CHRONOS vient de s'ouvrir le poumons. BRUME DU DRUGEON devrait avoir besoin de courir.

pronos : 9-11-10-8-3

4ème course

FRIENDLY LANE vient de terminer 2ème après une longue absence. Il faut absolument oublier le récent échec de DANDY FELLOW. JOLIE SLIPPER barre encore JAG DE MORGANE (qui est au mieux). DRINGEAT MAURITIUS semble en retard de gains tout comme DIVINE DU VERNE qui vient de gagner pour sa rentrée dans un lot similaire, c'était à Tongres.

pronos : 8-7-4-10-1

5ème course

KYTRA DE YH tentera la 3ème d'affilée mais cette c'est à Mons cette fois. KIMOKO DL fait ce qu'on lui demande et est bien né. KEBIR MATIC pourrait se révéler. KIND OF LEADING à faillit gagner récemment. KADO VIVANT vient de rentrer et est toujours maiden. ELIRA DE LAHAYE semble encore un peu limitée. EROS DE MUZE vient de gagner. KIRA BOKO a 'marché' 18.3 à Kuurne sur 1800 mètres. KIRA TER MAELE n'est pas incapable de progresser.

pronos : 8-7-10-5-2

6ème course

DARCY RIVER vient de battre CEZAR H, couplé gagnant encore possible mais peut-être inversé. GOODBY DU MOT et FORLAN ne sont peut-être pas encore tout à fait au point. VITUS LA BRUYERE vient de terminer 5ème à Kuurne dans un bon lot. BRETONNE vient d'améliorer son record.

pronos : 8-6-4-2-3

7ème course

HERTOGIN FANATIC avait battu son record dans un lot de même valeur sur le parcours lors de son avant dernière sortie. JOEPIE SLIPPER vient également de d'aller vite mais sur 1750 mètres. FRIENDLY MOOD est régulière dans l'ensemble. UNIQUE AFFAIRE vient d'effectuer sa course de rentrée et était disqualifié, il peut faire mieux. JANA DE BRUCOM et FLOWER DOPE sont à racheter.

pronos : 2-1-4-11-10

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be