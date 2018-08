Une réunion apéro et des trotteurs en forme pour animer cette réunion du 1er jour d'août à l'Hippodrome de Wallonie

8 courses Départ de la 1ère à 11h10

1ère course

FIBONACCI fait une petite rentrée mais il est incontestablement le meilleur en valeur pure. S’il reste au trot JOEPIE SLIPPER sera un adversaire de taille. Déferré des 4, FRIENDLY MOOD peut confirmer sa récente bonne sortie. HIGHLIGHT et HALINA MARPY sont à retenir ensuite.

2ème course

C’est très ouvert car aucun cheval n’est vraiment sûr dans ses allures. DECISION est sans aucun doute en retard de gains. CAMPORICIEN trouve un engagement sur mesure. CECILE TER BLEKTE a des moyens mais doit nous rassurer. DIVA DE CABERT se révèle progressivement en Belgique. DALIOS DE GUEZ peut surprendre.

3ème course

CRYSTAL PASSION aligne les bonnes sorties et sera logiquement le favori de la course. DIEGO D’HERMES n’a jamais déçu depuis son arrivée en Belgique et il dépend d’une écurie redoutable. Déferré des 4, DIVINE DU VERNE alterne le bon et le moins bon. Si elle trotte DO YOU LIKE QUICK peut surprendre.

4ème course

S’il a bien récupéré de sa dernière course (samedi 28 juillet) CONCERTO ne devrait pas avoir de mal à signer un nouveau succès. COMME IL FAUT fait toutes ses courses et sera encore là. Malgré son jeune age, EXOTIC JET a déjà montré qu’elle avait les moyens de rivaliser face aux vieux en Belgique. Nouveau venu dans l’écurie de Carine De Soete et déjà déferré des 4, EGO DE LA MORTRIE ne devrait pas tarder à faire parler de lui. CHARME DU PIEFFORT, CAPITANO DODVILLE et DIVINE DE JIEL sont des concurrents à retenir dans une combinaison plus élargie.

5ème course

JUST LOVE GMC semble avoir de la marge. ICARUS est très régulier mais a un mauvais numéro en dehors sur ce parcours de vitesse. ISHI ZWARTLANG a déjà montré un peu de vitesse. KIZ VIVANT détient une première chance mais il doit partir en deuxième ligne ce qui n’est pas facile sur ce tracé. LEVANTE VANHALBEEK débute et à ce titre il est difficile à situer.

6ème course

LULY MOM redescend de catégorie par rapport à sa dernière course et il peut renouer avec la victoire. KEYES SPEED vaut mieux que sa dernière course. Sage KONWAY LIMBURGIA a une première chance. EVITA CROWN est un peu dans le même cas.

7ème course

Dans cette course pour amateurs la victoire devrait se jouer entre JYBOS D’ERPION qui ne cesse de progresser et INDY DES ILES qui mériterait bien sa victoire. IMO DE CRESSY, TECHAR et ICARUS D’EREBUS devraient eux lutter pour les places.

8ème course

Une course pour 4 ans qui doivent encore progresser. KANAQUE D’AUSSY vient d’ouvrir son palmarès et tentera de confirmer. KEBIR MATIC cherche sa course. KIZUNA SIDNEY est bien née. KYRAL D’ERPION et EGON PIT débutent.

