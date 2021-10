Une pandémie touche les hérissons de nos régions

Ils ont longuement hésité mais la corde au cou, ils ne peuvent plus attendre : les bénévoles du Clos de l’Olivier de Jurbise près de Mons, un centre de revalidation pour animaux vivant à l’état sauvage, lancent un appel aux dons. Ils ont besoin d’aide pour soigner des animaux malades ou blessés recueillis par des anonymes dans leur milieu naturel.

Cette année, les animaux en détresse sont plus nombreux que les années précédentes en raison sans doute des naissances tardives dues notamment aux intempéries. Les bénévoles ont soigné plus d’une centaine de rapaces et des dizaines d’espèces de la faune sauvage de nos régions. Une fois les animaux retapés, ils sont réintégrés dans leur milieu naturel.

400 hérissons ont aussi bénéficié des soins et des égards de leurs hôtes attentionnés. Depuis mars, une pandémie sévit chez ces petits animaux. La maladie se manifeste par de multiples saignements sur le corps, des blessures au nez et aux pattes qui enflent et s’enflamment.