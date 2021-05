Une nouvelle réunion au trot attend les amateurs du genre en fin de journée sur l’Hippodrome de Wallonie

Une nouvelle réunion au trot attend les amateurs du genre en fin de journée sur l’Hippodrome de... 7 courses au programme Ouverture des opérations 17h40 Suivez les courses en direct sur www.hippodromedewallonie.be 1ère course Même s'il a été battu (troisième de COEUR BAROQUE) le 30 mars dernier à Mons, CYRIEL D'ATOM avait enchaîné les victoires auparavant sur cette piste avec Jos Verbeeck. COEUR BAROQUE sera une nouvelle fois son principal rival. BEAU GAMIN a perdu de sa superbe depuis son arrivée en Belgique mais venant de changer d'entraînement, il peut se rappeler à notre bon souvenir. VÉLOCE DU LAYON (le rentrant de l’épreuve) et C'EST MAJYC essayeront de garder une place en partant en tête. 2ème course EDEN DE CHIRCAS reste en retard de gains et même en partant derrière, il doit pouvoir devancer le régulier CONCERTO. ENIGME revient sur une piste où elle a brillé tout l'hiver. EZECHIAS finit souvent bien ses courses tout comme FUTAIE D'ERPION. FORBAN DES RACQUES rentre ce soir. ETOILE DE LAHAYE et APOLLON DU LOISIR viendront ensuite. 3ème course Sage, GRETA DE VANDEL peut doubler la mise. FLYER DE CRENNES est en grande forme. FOUGUEUX DES ILES vient de gagner à Kuurne et c'est le choix de Kristof Depuydt par rapport à FACTEUR CHANCE qui vient de s'imposer à Mons. FLASH DE DUFFEL, FAKIR DU ROCHER et GIPSY D'ERPION cherchent leur course, il ne sera donc pas simple de les départager pour une place. 4ème course Superbe engagement pour MISS DU CHATAULT qui peut renouer avec la victoire malgré un numéro en dehors. KYRJA SMART semble progresser. MY LOVE DES ABLENS va encore lutter pour la victoire. Partant en première ligne, MR BROWN et LOVE YOU BR tenteront de garder une place. En deuxième ligne, on se méfiera tout particulièrement de FRENCH KISS HR. 5ème course Après une troisième place un peu décevante, L'UNIQUE VRIJTHOUT peut remettre les pendules à l'heure. Toutefois la 4 ans, NIKSKE SLIPPER ne cesse de progresser. NOBLE D'OR pourrait gagner à belle côte. GRAMBO ORCHI, NEW LIGNERY et MAYFLOWER E peuvent également s'illustrer. 6ème course NORDIC SB VRIJTHOUT sera l'épouvantail de la course. NIEKE LAMBA n'a pas brillé la dernière fois. LOCO SONATA, HERON D'ERPION et MILANO D. HUNELLE viseront un accessit. 7ème course KAKI MOM est un métronome et il vient de s'imposer avec sa partenaire du jour. JYWIN D'ERPION et JOIE D'AVRIL ont les moyens de lui donner une belle réplique en partant à son intérieur. KITANA NOVEMBER fait sa rentrée mais possède des moyens.