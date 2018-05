Une nouvelle réunion au moment de l’apéro, voilà le bon plan de l’Hippodrome de Wallonie pour ce vendredi

5 COURSES DE GALOP, départ de la 1ère à 11h10 cheval du jour : 301 CIMA NOA outsider du jour : 407 VIRTUAL GAME

1ère course

FALLING WATER (bonne rentrée) bénéficie de 2 kilos de décharge. OOI LONG est près de sa course. BARONCELLO possède de bonnes performances en Allemagne mais devra rendre beaucoup de poids à ses adversaires dans ce conditionnel. LA MESSALINA est assez régulière pour les places. AVE ERIA peut mieux faire. PRAIRIE ENCHANTEE n'a plus couru depuis le mois de janvier.

pronos : 3-2-1-7-8

2ème course

Jamais facile pour les débutants. Mais C.v.d. Recke en déplace deux : MARRAKASH et ABBAFRIDA dans cette course réservée aux 3 ans. Ayant fait appel à deux excellents jockeys nous tenteront de les placer haut dans notre pronostic. HIGH SEAS est régulier pour les places et vient à Mons pour tenter la victoire. ENERGY CHOP et MORE JAZZ devraient disputer l'arrivée.

pronos : 2-10-9-1-6

3ème course

CIMA NOA retrouve S. Hellyn et mériterait de l'emporter. GROWNSTARK, KAYANA voire PAN AMERICAN reviennent sur une distance plus longue et font preuve de régularité et de courage tout comme WALINA qui clôture la série des concurrents en forme dans cette troisième course. FORESTER sera l'outsider intéressant de la course.

pronos : 1-3-8-2-7

4ème course

L'écurie DUMOULIN est en forme et présente MESIMA (corde 14), OBIWAN (qui est encore partie très lentement la dernière fois) et SINGAPORE SPUR (qui vient de terminer bon 5ème). FISHERMAN'S BLUES et PROUD REBEL feront partie des favoris indiqués. VIRTUAL GAME a les moyens de gagner également. RISE AND SHINE, GREELEYS LOVE ne répètent pas toujours. ART OF ADVENTURE devraient avoir besoin de courir.

pronos : 2-5-7-1-6

5ème course

BOHEMIEN est estimé mais devra porter 65 kilos. TIKTHEBOX lui sera opposé en compagnie de FULL PELT et INKERMAN notamment. CHAPLIN a couru en progrès la dernière fois. VIENNOISE n'est jamais à éliminer. AUTUMN TONIC, STRADA DI CARSOLI, NILSON (moins bien la dernière fois), JAMIE'S VENTURE et MARCASSIN viendront dans le même panier et disputeront l'arrivée.

pronos : 1-7-6-13-14

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be