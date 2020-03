Une nouvelle boutique dans le centre de Mons - Hainaut matin - 04/03/2020 Mais dans quelques semaines, on sait déjà qu’elle fermera. C’est une vestiboutique, pop up store de la Croix-Rouge, une boutique éphémère. Un endroit où l’on peut déposer des vêtements qu’on ne porte plus et où on peut acheter des fringues à petit prix. C’est une bonne idée ces vestiboutiques. Pourquoi celle de Mons sera-t-elle éphémère Bérénice Urbain, responsable des vestiboutiques pour la province de Hainaut ? Rue de la Petite Guirlande, 26, dans la prolongation de la rue des Capucins à Mons. Il y en a 27 dans le Hainaut et 5 dans la Région de Mons à Jurbise, Quaregnon, Dour, Boussu et Ghlin.