Une lettre qui change tout dans « JE T’A(b)IME » - Hainaut matin - 03/03/2021 L’art au service de grandes causes. A Comines, on inaugure aujourd’hui une exposition en centre-ville dans le cadre de " JE T’A(b)IME " Carine Bresse a voulu en savoir plus auprès de Marie-Aude Breyne, animatrice éducation permanente au Centre Culturel de Comines-Warneton, je t’aime, je t’abîme, c’est un mouvement, une mobilisation ? " Tout à fait. Une campagne de sensibilisation aux violences intrafamiliales et qui peuvent arriver au sein du couple. Une volonté de sensibiliser aux relations saines et respectueuses entre partenaires. " Deux expositions à Comines autour de ce sujet délicat : " La première c’est et toi " Que portais-tu ce jour-là ? ", une question qui est souvent posée aux victimes de violence sexuelle et qui détourne la responsabilité de l’agresseur vers la victime. C’est une exposition pour dénoncer ces perceptions et pour remettre un peu les pendules à l’heure." Exposition à voir chez Bibliolys, 49 Rue de la Procession, aux heures d’ouverture de la bibliothèque. " La deuxième " Relations sous tension, créons l’attention ! " Une série d’œuvres de street art qui sont le résultat d’ateliers. Poser la question de la domination au sein du couple. Présence de deux artistes confirmés qui dénoncent le patriarcat." Exposition à voir dans le centre-ville de Comines-Warneton. Toutes les infos sur la page Facebook : www.facebook.com/Jetaimejetabime