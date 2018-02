Une formation sur la nature en hiver pour parents et grands-parents

C'est ce que vous propose le CRIE de Mouscron

Une formation pour adultes pour découvrir ce qui est possible de faire autour de la nature en hiver. Philippe de Saint Louvent et l'équipe du CRIE de Mouscron vous proposeront la construction de jeux de nature, style frisbee et jeux d'adresse. Mais aussi des œuvres artistiques en éléments naturels et la préparation du printemps avec des nichoirs et abris à insectes.

Tarif : 10€ par personne (les nichoirs construits lors de la séance ne sont pas compris dans ce prix)

Dimanche 25 février de 10 à 16h au CRIE de Mouscron

Plus d'infos et réservations : 0483/67.93.20 (entre 9 et 12h) ou www.criemouscron.be