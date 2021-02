Une exposition pour le 400ème anniversaire de la Ducasse de Messines de Mons

Les Montois ne seront à nouveau pas gâtés cette année avec le folklore. Pas de Doudou, pas de ducasse de Messines non plus, un rendez-vous hautement suivi dans le quartier historique du cœur de la ville.

Pas de 400ème ducasse cette année, un événement. Pas de marché aux fleurs, de géants, de festivités fin mars mais une exposition à la Salle st Georges sur la Grand-Place de Mons à partir du 27 févier jusqu’au 16 mai prochain.

Vous y verrez tous les documents anciens qui concernent la ducasse, des affiches, des photos, des objets du folklore. Il y aura également une description du quartier de Messines. Et les fameux géants Batisse, Lalie, Biloute et Trinette qui animent en temps normal les festivités de la Ducasse.

Carine Bresse a demandé à Philippe Yannart, président de l'association des Montois Cayaux qui organise l’événement, comment est née cette ducasse il y a 400 ans ?

"En fait, ce sont des voyageurs qui ont déposé un tableau de la Vierge Marie et l'Enfant Jésus sur l'autel de l'église de Messines et il y aurait eu des miracles. Il n'en fallait évidemment pas plus pour créer un pèlerinage et une procession annuelle."

Une exposition organisée par les Montois Cayaux et l’asbl Patrimoine et Traditions de Messines, visible à la Salle St Georges à Mons sur la Grand-Place. 2 € l’entrée et réservations obligatoires via : www.visitmons.be