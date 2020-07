Une des réunions les plus importantes de l'année aura bien lieu mais à huis clos ce dimanche sur l'Hippodrome de Wallonie

Une des réunions les plus importantes de l'année aura bien lieu mais à huis clos ce dimanche sur... 9 COURSES DE TROT Départ de la 1ère à 15h35 Huis clos partiel mais toute la réunion pourra être suivie en streaming via le site www.hippodromedewallonie.be GP DE WALLONIE FACE TIME BOURBON (dernier gagnant du GP d'Amérique) et BOLD EAGLE (double vainqueur du GP d'Amérique) sont là dernière course de BOLD EAGLE avant sa retraite Cheval du jour : 307 FACE TIME BOURBON (l’un des meilleurs au monde actuellement) Outsider du jour : 306 VALOKAYA HINDO (tandem Bazire- C. Martens) Cheval de cœur : 303 BOLD EAGLE (dernière sortie en course de ce très grand champion) 1ère course réservée aux mini-trotteurs 2ème course 1750 mètres. IL MIO AMOR JONATH se présente sur son parcours préféré. KATIA DU CALVAIRE revient au top. KIZ VIVANT sera drivé par F. Ouvrie. FEO TRAFO est irréprochable. JADA VRIJTHOUT est bien engagée aux gains. EARL GREY WAY va se racheter. ZODIACO AS va faire mal à ses adversaires. Pronos : 4-7-6-2-5 3ème course (GRAND PRIX DE WALLONIE) Groupe 1 ! Sébastien Guarato reste fidèle à cette course, il présente TONY GIO (un peu irrégulier), BOLD EAGLE qui va sûrement dépasser la barre des 5 millions d’euros en carrière à l’issue de cette course et à la veille de sa retraite bien méritée et le gagnant du Grand Prix D’Amérique 2020 : FACE TIME BOURBON (qui n’a que 5 ans et risque encore de battre pas mal de records). USTINOF DU VIVIER est devenu une vedette en Belgique. VIKING D’HERMES et CŒUR BAROQUE représentent l’écurie ‘De Groote’ qui a l’habitude de nous réserver de bonnes surprises. VALOKAJA HINDO dépend d’un tandem très redoutable. JERRY MOM part tout en dehors. CYRIEL D’ATOM va tenter de bien finir. BALANDO et Jos tenteront l’impossible. Pronos : 7-3-6-4-2 4ème course 2850 mètres. BARON DAIRPET sera D4 à l’occasion de ce super engagement. APACHE JELOCA est régulier. ANTHRAX DOPE n’aura pas une tâche facile. FACE TIME va disputer la victoire s’il reste au trot. BOGDEN s’est bien préparé pour cette course. CATSOUS ne lâche jamais rien. CASH PHIL a du mal à progresser. Pronos : 4-6-5-1-2 5ème course HERTOGIN FANATIC peut mieux faire. GYWIN D’ERPION sera un outsider. RAPIDE YODA est un bon cheval de 5 ans. INVIT KELLER H cherche un succès. FLY TO THE TOP tente sa chance en Belgique. JOINTNESS SIDNEY termine toujours en tête des battus. SAMSON RIS est confié à Jos pour l’entrainement Langeweg jr. JULIETTE D’ERPION est une jument des grands jours (comme aujourd’hui). Pronos : 3-7-4-8-1 6ème course Un sprint à l’occasion de cette sixième épreuve. CHOIX DES ARMES doit rassurer son entourage. DUR D’OREYE revient au top. JACK LJ n’y est plus trop. AVRIL CADE est un cheval à surprise. FOLLOW ME peut faire la différence ici. DONNA DE KARMEL déçoit un peu. VULTUR CADENS a désormais 11 ans. DINO DU BOURG devra partir en dehors derrière les ailes de l’autostart. Pronos : 2-5-4-8-3 7ème course On a fait le plein de partants cette fois. DIVINE DE JANA disputera les premières places. EIGER DE JEMA est drivée par J.V.D. Putte jr. APOLLON DU LOISIR donne toujours le meilleur de lui-même. ETOILE DE LAHAYE peut être retenu pour une place. CONCERTO détient une musique magnifique. FLASH SPECIAL est capable de surprendre. FUTAIE D’ERPION possède un bon record. BERING DU GOUTIER retrouve un meilleur engagement. DIEGO D’HERMES peut obtenir une place à grosse cote. BUCELIO VERDERIE peut éventuellement accrocher une petite place. EXCELLENT ARTIST reste sur une quatrième place. EDENE D’IS est capable de gagner si elle reste au trot. EBLACK BERRY progresse constamment. Pronos : 1-5-16-15-11 8ème course Le Prix Vidéo Project. HIGHLIGHT peut se placer en trottant d’un bout à l’autre. LARADJA VRIJTHOUT aura beaucoup progressé sur sa dernière sortie. ITOKI DU LOMBART est un placé potentiel. CRACK DE NEUVILLE est capable de se racheter. EXTRA DE CRENNES est D4. HERO STAR ne terminera pas loin du vainqueur. LETINA SUNSHINE est en forme. ECLAT DES ILES et KYWI DE CORTA sont capables de prendre une troisième place. KIRR ROYAL LJ vient de gagner et le diable belge est au sulky. ICARE TER PUTTEN viendra ensuite pour une place. Pronos : 3-6-7-8-4 9ème course Dernière course de cette journée fantastique. Distance de 1750 mètres, réservée aux amateurs. MAD DIVA trouve un bel engagement aux gains. PROUD OF MY FACE a perdu un peu de sa superbe. DORKAHOLIC JUPILLE doit nous rassurer. JOY RIDER DE YH possède une musique extraordinaire. FAT TONY doit encore progresser. BUDETS LASSE possède un bon record. SPARK HIM LYRA se déplace avec des ambitions. CEZAR H vient de courir de première. IMMER BUTTERFLY est un gagneur. ZENIT DEL DUOMO est parfois fautif. OUT OF HEAVEN va encore finir vite. Pronos : 4-6-5-8-7