Une découverte étonnante et rafraîchissante au cœur de Mons - Hainaut matin - 01/07/2019 Dans les casemates, sur la place Nervienne au centre ville. Il y a 35 ans, Bruno van Mol ouvrait son Musée de la Route. On imagine plein de choses dans ce musée. Bruno, qu’est-ce que vous y exposez ? Le Musée n’est ouvert que les premiers dimanches du mois, en face du marché. Bonne nouvelle, l’entrée est gratuite. Cela va plaire aux grands comme aux petits parce que les enfants sont autorisés à s’installer au volant des machines. Les enfants seront aussi étonnés de constater qu’il y a quelques décennies, on téléphonait déjà dans la rue mais dans les cabines téléphoniques ! Plus d’infos : www.museedelaroute.be