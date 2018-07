Une chouette découverte gratuite pour les vacances !

Malgré les pelouses desséchées, …. Le parc d’Enghien n’a jamais été aussi beau.

" Idéalement, il faudrait 15 jours de pluie " nous explique Thierry Morel, jardinier en chef de la ville.

Cela dit, pas de panique, la pelouse va repousser à la fin de l’été. Le conseil de Thierry : " ne pas tondre en ce moment !"

Le parc est ouvert gratuitement aux visiteurs. On croise des randonneurs, des cyclistes qui le traversent du golfe au centre-ville. Des enfants sur les pelouses, des amoureux flânent. Certains font une pause sur banc ou à la terrasse en face de l’étang du Miroir.

Un petit air de vacances règne sur Enghien.

Le château, jadis propriété de la famille Empain est généreusement fleuri, tout comme l’ensemble du parc et de la ville d’ailleurs. " Nous réalisons nos semis " nous précise le jardiner en chef, très attaché également au Centre européen du dahlia, un jardin fleuri de 400 variétés avec au centre, une gloriette en bois. " Par moment, nous avons 900 variétés différentes " nous dit Thierry Morel. " C’est unique en Belgique. Nous créons aussi nos propres dahlias " !

Le parc d’Enghien est une vaste bulle de verdure de 180 ha, Patrimoine Majeur de Wallonie. Au 17ème siècle, le joyau était considéré comme l’un des plus beaux jardins d’Europe. Il était alors agrémenté de milliers de fleurs et essences d’arbres, d’un grand point d’eau nommé l’Etang du Miroir, d’un grand canal, d’un château, d’un pavillon heptagonal des sept étoiles, d’une chapelle castrale, de statues et de pavillons privés.

Léopold II y a puisé les plus belles plantes et les arbres les plus remarquables pour agrémenter les serres royales. La construction de l’E429 l’a coupé en deux. Le roi précurseur et visionnaire, y a fait déménager les plus bellesespèces d’arbres et de fleurs pour aménager ses serres royales, ce qui à l’époque n’avait pas plus aux habitants, malgré le respect qu’ils avaient pour leur souverain bâtisseur. Le superbe ensemble architectural jouant sur la géométrie et la perspective des espaces, l’art floral et l’ingénierie hydraulique n’en n’a pas perdu pour autant son charme et ses richesses.

Le point central est le château, autrefois résidence de choix des Empain. Les habitants des environs croisaient souvent le baron dont l’enlèvement avait été largement médiatisé en janvier 1978. Au début du 18ème siècle, un premier château fut construit à l’entrée du parc, là où se trouve actuellement l’entrée publique. L’accès au domaine se faisait par une rue adjacente à la Grand-Place dans laquelle on peut encore voir le vieux porche. Lorsque le domaine passa aux d'Arenberg, il fut restauré et embelli. Il fut ensuite pillé et dépouillé de ses richesses.

Lorsque les d'Arenberg le récupéra en 1806, il était dans un tel état de délabrement qu’ils le firent raser avant d’en reconstruire un autre. La bâtisse flambant neuve prit feu le jour de son inauguration. Situé dans un magnifique domaine de 182 ha, le château actuel de style Louis XVI, fut construit en 1913 à l'emplacement de l'ancienne Orangerie.

Aujourd’hui, dans le parc, il y a l’un des plus beaux golfs de Wallonie.