Une belle météo s’annonce pour profiter des courses de trot à l’Hippodrome de Wallonie

9 courses au trot 1ere à 11h35 Cheval du jour : 307 CLOPIN DU BOULAY Outsider du jour : 910 HURRICANE

1ère course

Les 'Huygens' : JULIETTE D'ERPION et JOINTNESS SIDNEY tenteront de contrer URMIA (qui part du numéro 8). HAVANA PALACE a retrouvé toutes ses sensations. SECRET HONEY a déjà trotté sur le pied de 12.9. Les autres devraient plutôt disputer les places.

pronos : 8-1-7-9-10

2ème course

CECILE TER BLEKTE est transformée et sait finir très vite. Face à elle on retrouve DRINGEAT MAURITIUS (très bien engagé). CAMPORICIEN qui vient enfin de s'imposer. CHAMPION LACTE (s'il évite la faute) ne devrait pas sortir du multi. KIM SPITS vient d'effectuer sa course de rentrée mais est toujours maiden. FYBER D, JADA VRIJTHOUT, GARBY CHIP et JAG DE MORGANE sont en forme.

pronos : 16-4-8-7-11

3ème course

CLOPIN DU BOULAY est un visiteur en retard de gains. BOGDEN part du premier rang via un engagement en or. CASANOVA DE RICO et CONCERTO CEHERE font toutes leurs courses. COMANCHERO BEACH est une nouvelle fois capable de surprendre. CARILLON KERDREUX et DON'T STOP ME peuvent se révéler. Pour les places, citons : CONDOR SKY, EVORINO D'ERIQUE et DEL SOL DESERT (D4).

pronos : 7-5-2-10-11

4ème course

ETALIA semble en retard de gains vu son jeune âge. BAVARIA DU MOULIN, VITUS LA BRUYERE et COPAIN D'HASARD sont de bonnes bases en partant du premier rang. Mention très bien pour BOLERO DES HAYES qui devra composer avec son numéro de départ (11). BEST OF MORCHIES et BELLE ALLURE viendront ensuite.

pronos : 12-1-2-4-11

5ème course

BEAUTIFUL KING devra faire avec ce numéro de départ pas si enviable. ALEZAN ROSE est extra en ce moment. CLIO DU GEER est souvent chuchoté. CAFEINE TEGE pourrait être la bonne surprise de la course. BEST GAME, CROQUE TOUT, DREAM VACATION, CAPELLO VICI et BOYFRIEND ne partent pas battus d'avance.

pronos : 1-2-7-11-14

6ème course

KATINKA JET et JOTELLO VRIJTHOUT devraient encore terminer tout près. IZORA VV, KATALAYA TRAFO et HORS PARIS sont réguliers. JACKMAN a gagné 3 de ses 5 dernières tentatives.

pronos : 1-3-8-4-5

7ème course

Même si c'était à Tongres, GOODBYE DU MOT peut encore devancer USHER DE PIENCOURT. Cependant, CEZAR H est un sérieux client. EXCLUSIVE LANE n'a rien à se reprocher. EASY JOE est capable de faire un truc. DON QUICHOTE devrait se placer sans incartade. BLEU PETROLE sera l'outsider à ne pas éliminer.

pronos : 1-2-7-3-4

8ème course

La fille de VARENNE : KAKI MOM sait aller beaucoup plus vite que son record et nous lui feront confiance. ICARUS devrait se racheter dans ce lot à sa portée. LUXE HILLLPERON vient de surprendre mais n'a que 3 ans. ENZO DE MORO est l'un des plus rapides. JULIE CAF EV est confiée à Jos. ELIRA DE LAHAYE peut se révéler. HO CONNOR KC, JASMINE EV et IREE ZWARLAND feront de leur mieux comme d'habitude.

pronos : 4-6-5-7-8

9ème course

UNIQUE AFFAIRE vient de battre HERTOGIN FANATIC, JANA DE BRUCOM et FRIENDLY MOOD. KAMUKANA VRIJTHOUT collectionne les bons résultats. GOLDY DE TOUCHYVON et COMETE D'ENFER 'avancent'. ICARE TER PUTTEN et HURRICANE restent sur deux victoires chacun. EKATERINA (Jos) et JOEPIE SLIPPER (s'il est sage) ne sont pas battus d'avance.

pronos : 2-7-4-1-10