Un séjour insolite dans un havre de paix à Mignault ça vous dit ?

Même si on peut désormais voyager dans plusieurs pays d’Europe et prévoir des vacances, certains préfèreront jouer la sécurité et en profiter pour visiter de charmants coins de Belgique. Et notre pays recèle de curiosités qui valent le détour.

Encore faudra-t-il trouver un coin pour se poser confortablement. Et pourquoi pas un gîte au cœur d’un parc animalier où vous pourriez vous rendre à pied ou à vélo, comme à la Ligule à Mignault.

Qui aurait pu penser qu’il y aurait trouvé un pareil petit écrin près de La Louvière ?

Carine Bresse a demandé Charlotte Vanderberghe combien de logements ils avaient avec son mari Benoît ?

Il y a 5 gîtes de famille qui ont été construits en paille. Les murs porteurs sont faits de gros ballots qui ont été ensuite enduits d’argile. C’est unique en Belgique.

Il y a également 2 meublés de vacances pour couple.

Ces logements sont dans un parc animalier avec des animaux atypiques entres autres des yacks, des buffles, des lamas, des ânes du Poitou, des autruches,…

Qui sont leurs clients ?

Ils ont des touristes de proximité. Des gens de la région qui viennent passer une ou deux nuits, pour se ressourcer. Le dépaysement est total.

Et des gens de plus loin. Ils sont eu des israéliens, des américains, des suédois qui se posent chez eux une semaine et visitent toute la Belgique : Mons, Pairi Daiza, les ascenseurs, Bruxelles,…

La Ligule - Rue Léon Polart, 40 à Mignault

Plus d’infos et réservations : www.gites-ligule.be