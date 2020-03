Un savoir-faire qu'elles ont décidé de mettre au service des autres en cette période de crise sanitaire

Un savoir-faire qu'elles ont décidé de mettre au service des autres en cette période de crise... Jocelyne, Christel, Sabine et Myriam sont éducatrice, professeur, institutrice ou infirmière retraitée dans la région. Ces quatre sœurs ont en commun une passion pour la couture et un indéniable savoir-faire qu’elles ont décidé de mettre au service des autres en cette période de crise sanitaire. Depuis quelques jours, elles confectionnent sans relâche des masques : « nous avions entendu à la radio et à la télévision qu’un peu partout, il manquait de masques, surtout pour le personnel soignant à domicile ». Les sœurs couturières ont également proposé leur aide aux hôpitaux : « certains attendaient des commandes. Nous avons alors cousu en pensant aux personnes isolées, aux infirmiers et infirmières à domicile, aux kinés, aux caissiers et caissières, … Nous avons contacté nos amis pour entamer cette chaîne de solidarité ». Du matériel à disposition à la maison « Mes sœurs et moi sommes couturières et naturellement, nous avons pensé qu’avec les tonnes de tissu qu’on avait chez nous, on pouvait enfin en faire quelque chose d’utile ! ». Déjà plus de 400 masques ! Chacun y met du sien, selon ses moyens. « Ce n’est pas la quantité qui compte. Tout ce qu’on peut donner, on le donnera » nous explique Myriam, déterminée et émue. Les sœurs avaient pensé arrêter quand elles ont appris une importante livraison de masques avait été affrétée par avion de Chine. Mais les contacts émanant de homes, particuliers et infirmiers et infirmières à domicile affluent toujours. Elles ne vont donc pas encore ranger leur machine à coudre, leur motivation et leur détermination. Masques en tissu : mode d’emploi Les masques sont confectionnés en polyester, le coton ne protège pas ! Inutile de découper des vieux draps pour en fabriquer, vous ferez pire que mieux. Un masque de mauvaise qualité donne une fausse impression de protection ! Quant au modèle, il faut évidemment qu’il couvre une large partie du visage, du nez jusqu’au menton compris, en veillant à maintenir des ouvertures sur les côtés. Il faut entre 20 et 30 minutes en moyenne pour confectionner un masque en polyester multi épaisseurs. Attention, une fois que le masque en tissu est humide, il faut impérativement le retirer et le laver avant de le porter une nouvelle fois.