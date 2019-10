Un resto dans le noir mercredi soir à Mons - Hainaut matin - 15/10/2019 Une expérience un peu irréaliste pour nous et pourtant familière pour les mal voyants : un resto dans le noir. Cette soirée hors du commun ouverte à tous a été imaginée et organisée les Amis des Aveugles de Ghlin. Pratiquement, les voyants auront les yeux bandés. Comme on ne verra pas les plats, est-ce cela veut qu’on aura moins de plaisir à la dégustation Maryem Legzouli des Amis des Aveugles ? La soirée a lieu au restaurant Les Gribaumonts à Mons, rue d’Havré, près de l’église. 85 € all in. Vous mangerez super bien, le restaurant a très bonne réputation. Le menu est à découvrir sur place, un mystère pour ne pas orienter vos préjugés et vous immiscer pleinement dans la peau d’un déficient visuel. Il faut absolument réserver au 0470/ 81 32 01. Et pour des informations sur les Amis des Aveugles en général, vous trouverez toutes les infos sur www.amisdesaveugles.org