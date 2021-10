Un Repair Café mobile sur les parkings et les marchés en Hainaut

On répare vos appareils défectueux, vélos et ordinateurs sur les parkings et les marchés -... La tournée des repair cafés mobiles passera sans doute près de chez vous ! Nous avons tous chez nous un appareil défectueux qui traine. Nous râlons tous sur une tondeuse qui ne démarre plus, sur la machine à café qui vient de tomber en panne ou sur l’ordinateur qui semble nous lâcher alors que ni le moment ni le budget ne le permettent. Recycler plutôt que de jeter Avant d’envisager une réparation onéreuse ou un nouvel achat, pourquoi ne pas consulter l’avis des bricoleurs passionnés et connaisseurs des repair cafés ? Un repair café est un atelier local de réparation d’objets entre personnes qui fréquentent un endroit. La philosophie : ne plus jeter mais réparer ! Sans langue de bois ni détours superflus, les bricoleurs vous guideront vers une réparation ou un remplacement. Par conséquent, vous serez fixés sur le champ, vous épargnant les attentes qui semblent infinies et ouvrent la porte aux spéculations quelles qu’elles soient. Ces passionnés, fins orfèvres du bricolage, connaissent maints tuyaux pour recycler et éviter la surconsommation inutile. Ils vous encadreront et vous aideront pour les réparations. Généralement, les repair cafés ont lieu le week-end. Désormais, les cafés mobiles viennent à vous en semaine aussi sur les parkings et les marchés. Si la météo est capricieuse, vous aurez de quoi vous abriter. La tournée des repair cafés mobiles Silly : le 6 octobre de 13 h à 16 h sur le parking du « Dépôt Vrac », pavé d’Ath, 75 Tournai : le 8 octobre de 15h30 à 18 h au marché fermier, place Paul Emile Janson Thuin : le 9 octobre de 14 h à 17 h au marché des producteurs, place du Chapitre Trouver un repair café près de chez vous Pour trouver aisément, un repair café près de chez vous, il vous suffit de surfer sur www.repaircafe.org Vous accèderez à une carte du monde qui recense les différents points.