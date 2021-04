Un Repair Café Mobile sur les marchés près de chez vous ! - Hainaut matin - 20/04/2021 Premier arrêt, lundi 26 avril à Comines. Carine Bresse a demandé à Nathalie Remy, chargée de communication pour l’intercommunale Ipalle, quels types de réparation ? « Et bien c’est beaucoup de réparations d’appareils électroménagers, d’appareils électroniques mais ça peut être aussi du matériel informatique, des vélos et des vêtements par exemple. Il y aura des réparateurs bénévoles sur place et l’objectif c’est la co-réparation, c’est de réparer ensemble, d’apprendre, voir comment faire mais c’est aussi l’occasion d’échanger des conseils et puis d’évoquer les bonnes pratiques qui permettent d’éviter la production de déchets en réparant ces appareils justement. Les Repairs Cafés se sont adaptés à la crise sanitaire et là ce sera une tournée. Ce sont les Repairs Cafés Mobiles qui viennent à vous dans toute la Wallonie entre le mois d’avril et le mois d’octobre. Ils seront présents sur différents marchés à la rencontre du citoyen. » La tournée du Repair Café Mobile : - A Comines, marché hebdomadaire, place Sainte-Anne, le 26/04 de 9h30 à 12h - A Ath, marché des producteurs locaux, rue de Pinamont, le 28/05 de 17h à 21h - A Silly, parking du « Dépôt Vrac », Pavé d’Ath 75, le 06/10 de 13h à 16h - A Tournai, marché fermier, place Paul Emile Janson, le 08/10 de 16h à 20h - A Thuin, marché des producteurs locaux, place du Chapitre, le 09/10 de 14h à 18h. Plus d’infos : www.ipalle.be et la page Facebook Ipalle – Vers un territoire Zéro Déchet