Un rendez-vous "Jeu t'aime" spécial ce dimanche

Jouer, bricoler, s'amuser, rire surtout, dimanche, c'est la journée "Jeu t'aime".

Carine Bresse a demandé à Claire-Anne Sevrin, l'une des responsables de l'organisation, si c’était un rendez-vous avec le jeu ?

" Exactement, un rendez-vous avec le jeu parce que jouer est hyper essentiel au développement de l’enfant. A travers ça il découvre plein de choses, il grandit et en ces temps un peu plus sombres et bien c’est encore plus important de rappeler que quand on joue on est vivant.

On avait envie de créer quelque chose de chaleureux pour que les familles puissent continuer de se rencontrer malgré la distance. "

Pratiquement, vous vous connectez sur jeutaime.be avant le 29 novembre et vous pouvez vous inscrire à une soixantaine de parties de jeu proposées. Vous y rencontrerez d’autres familles pour jouer grâce à cet espace virtuel.

Les parties durent en moyenne une heure et c’est gratuit. Vous pourrez jouer à plusieurs parties de jeu, vous pouvez vous inscrire à différents ateliers.

Voici quelques exemples : le grand jeu mystère des Mexicains, une initiation du jeu de rôles comme " les loups-garous ", pictionary, shabadabada, il y a aussi des ateliers artistiques où vous aurez besoin d’un crayon et de papier.

Les activités sont accessibles à partir de 6-7 ans.

Il y a des activités pour les plus petits qui sont là des activités permanentes que vous pouvez découvrir toute la journée.