Un rappeur belge cherche des figurants pour le tournage de son clip - Hainaut matin - 29/10/2021 L’expérience cinématographique vous tente pour ressentir l’ambiance et l’euphorie d’un tournage et vous découvrir à l’écran ? Les plus grands ont généralement débuté par la figuration parfois à deux pas de chez eux. Le rappeur tournaisien Minno cherche des figurants pour la réalisation d’un clip sur un de ses titres qui lui est cher. L’artiste a écrit une chanson sur sa ville, Tournai. La mélodie s’intitule « A Djal » traduit en français par « à fond » ! L’histoire vante la cité des cinq clochers. Aucun profil spécifique n’est recherché, les sourires de tous âges et de toutes contrées sont les bienvenus. Pour des questions d’organisation, le rappeur tournaisien invite les intéressés à prendre contact avec lui via les réseaux sociaux afin qu’il puisse établir un planning de tournage. En toute logique, les plans seront tournés à Tournai. On imagine que le montage, tout comme le texte du morceau, fera la part belle aux trésors patrimoniaux de la cité des cinq clochers, comme la cathédrale et le beffroi, patrimoine mondial de l’Unesco, les ruelles et venelles, les places pavées, les musées, la rue royale, les festivités, … L’avenir nous le dira. Minno espère publier le plus rapidement possible son clip sur les réseaux sociaux, pour autant que les figurants répondent à l’appel. Il espère aussi créer l’engouement autour de sa ville et caresse aussi l’espoir que sa musique dépassera les frontières et permettra à tout qui ne la connait pas de découvrir la cité des cinq clocher, jadis patrie de Clovis.