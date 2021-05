Un pôle de divertissements pour petits et grands vous attend à Péronnes - Hainaut matin -... Escale Aventure à Péronnes, ce sont plus de 6 000 m² dédiés aux loisirs et à la détente. Thomas Leridez a demandé à Paul Bertrand, porteur du projet, on va pouvoir trouver quoi sur place si on vient vous voir ? « Pour le moment dans la première phase en tout cas ce qu’on peut ouvrir c’est une plaine de jeux intérieure et extérieure et un restaurant/bar à tapas et un karting électrique couvert dans un hangar qui fait plus de 3 400 m². » La plaine de jeux, le Repaire des filous, 1 200 m² dédiées aux jeux, il y a quoi sur place ? « Il y a une plaine de jeux intérieure avec les jeux que l’on trouve d’habitude dans les plaines de jeux : toutes une série de jeux pour monter, descendre, des toboggans, des tunnels mais on a surtout voulu aussi ce qui manque beaucoup dans la région, c’est une plaine de jeux extérieure et là dans la plaine de jeux extérieure on a des voitures électriques, des bouées tamponneuses, un trampoline, des toboggans et un bateau qui est un peu le symbole du site avec toute une série de parcours pour les enfants et on aura bientôt aussi toute une série de jeux d’eau pour le printemps. » Et pendant que les enfants s’amusent en toute sécurité, les parents peuvent se désaltérer à l’Escale bar ? « Soit sur la terrasse de la plaine de jeux extérieure soit à l’Escale bar. Là il y a toute une série de bières, de cocktails, de vins et de bonnes tapas faites par un cuisinier gastronomique. » Le karting électrique ouvrira un peu plus tard à cause de la covid ? « Là on verra dès qu’on nous le permet. Tout est prêt, le 9 on espère bien ouvrir. Le karting électrique c’est 19 karts électriques sur une piste intérieure de plus de 800 m et 8 m de large et en été on aura la possibilité d’avoir une piste extérieure. » Escale aventure se situe Rue du canal, 15 à Péronnes-Lez-Antoing Plus d’infos et réservations : escale-aventure.be