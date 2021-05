Un parcours familial et ludique autour du “Street art” ce samedi à Amougies - Hainaut matin -... Comme chaque année au Mont-de-l’Enclus, on propose une après-midi ludique à destination des familles. C’est ainsi qu’une balade sur le thème du street art sera mise en place ce samedi 22 mai dans le village d’Amougies. Thomas Leridez a voulu en savoir plus auprès d’Elodie Deborgie, chargée de communication pour le Centre Culturel du Pays des Collines et lui a demandé comment va se passer cette balade ? « Durant cette balade dans le centre d’Amougies, il y aura différentes animations qui seront mises en place pour les familles. Les animations sont toujours forcement sur le thème du street art. Il y aura des démonstrations de beatbox, de breakdance, de yamakazi, de skateboard, des ateliers de street art,… un panel d’activités pour les familles à Mont-de-l’Enclus. » Un exemple d’atelier : « Un atelier graff, il y aura des animateurs qui vont animer petits et grands pour apprendre à faire des graffs comme on voit dans les rues. » « Toutes ces activités sont proposées soit par des compagnies professionnelles, soit par les associations jeunesses de la commune de Mont-de-l’Enclus. Pour respecter les bulles sociales, les groupes seront divisés en petites bulles et alors la troupe d’improvisation sera là pour aiguiller les participants, pour les amener d’une animation à l’autre. » Infos et réservations : www.culturecollines.com