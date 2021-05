Un parcours d’affiches vous est proposé dès le 29 mai et pour tout l’été à Wasmes -... Une balade qui ne sera pas monotone et qui ravira toute la famille. Wasmes, Maison Van Gogh, « Les jardineurs » ont conçu un parcours d’affiches. Carine Bresse a voulu en savoir plus auprès de Laurence Van Oost, animatrice directrice du Centre Culturel de Colfontaine et lui a demandé pourquoi « Les jardineurs » ? « Donc, « Les jardineurs » c’est un terme qui est inventé par l’artiste qui imagine des affiches à partir d’expressions courantes. Il y a 32 affiches au total. Le parcours se fait au départ de la Maison Van Gogh de Petit-Wasmes, sur un parcours de 3 km et les affiches sont exposées sur la voie publique ou chez des particuliers. Le départ est libre et c’est gratuit. » On identifie facilement les affiches ? « Ah oui bien sûr, parce que c’est un style très reconnaissable et donc je dirais que quand on en a vu une, on reconnait les 31 autres ! » Départ « Les jardineurs » : parcours d’affiches d’Etienne Colas, depuis la Maison Van Gogh située 221, rue Wilson à Wasmes et pour plus d’informations : cccolfontaine.com