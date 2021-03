Un panier de Gille, des sabots,... saurez-vous retrouver les objets cachés dans les vitrines à La Louvière ?

Un panier de Gille, des sabots,… saurez-vous retrouver les objets cachés dans les vitrines à La... Ne pas faire l'impasse totale sur le carnaval cette année, c’est le souhait de tous les Louviérois. Comme l'an dernier, le carnaval de La Louvière est annulé au Laetare. Alors Centrissime, le Centre Culturel de La Louvière a voulu marquer le coup en créant des événements comme " Folklore, mon trésor caché ". On va jouer avec les vitrines des commerces. Carine Bresse a demandé à Laurent Cannizzaro, directeur de Centrissime, on devra trouver des objets spécifiques dans des vitrines ? "Exactement. Donc il y a 14 commerces qui participent avec nous. On a disséminé dans les vitrines de chacun d’entre eux des objets qui font références au folklore et donc l’idée c’est vraiment de retrouver ces objets, de noter le nom sur un formulaire qu’on distribue à la Maison du Tourisme, ce qui permet de découvrir la phrase cachée. A la fin, vous ramenez le formulaire à la Maison du Tourisme, on vous offre d’office un petit cadeau référence au folklore et il y a un tirage au sort qui permet de gagner un gros cadeau d’une valeur de 150 euros avec tous les produits du terroir. Il y a beaucoup d’éléments du costume du Gille et l’idée c’est de retrouver le nom aussi. Là je fais le lien avec notre exposition parce que c’est pas forcément évident de savoir la ceinture que le Gille porte autour de lui avec des clochettes, c’est l'apertintaille. Donc l’idée c’est aussi que les gens viennent découvrir notre exposition " Le Laetare au fil du temps " qui sera inaugurée cette semaine à la Maison du Tourisme, Place Jules Mansart 21-23 à La Louvière." Infos et réservations : www.centrissime.be