Un nouveau service d’urgences pour les pathologies non vitales des personnes âgées vient d’être crée à EpiCura Baudour

Un nouveau service d’urgences pour les pathologies non vitales des personnes âgées vient... C’est une première à l’hôpital de Baudour près de Mons. Cela s’appelle le CEPAGE. CEPAGE pour Centre d'Evaluation et de Diagnostic des Pathologies des Personnes âgées Et dans le contexte actuel, cela peut quelque peu rassurer les patients et leur famille. Le CEPAGE fonctionne avec leur médecin traitant, le médecin coordinateur d’une maison de repos ou maison de repos et de soins. Carine Bresse a voulu en savoir plus auprès du Docteur Alain Juvenois, directeur médical d'EpiCURA et lui a demandé pourquoi ce service ? « En fait les ainés ont d’autres besoins qui sont d’une part un service d’urgences standard, c’est un service qui mélange tout type de patients. Les patients âgés ont besoin d’un encadrement, d’une prise en charge beaucoup plus spécifique avec des infirmières un peu plus spécialisées avec un profil particulier pour éviter justement que le patient se sente désorienté dans l’espace mais également dans sa vie de tous les jours. Ca réduit les délais de prise en charge, ça permet de renforcer la qualité de l’accueil, le confort, la sécurité bien entendu puisque le CEPAGE, le nouveau service est totalement adapté aux patients âgés avec des structures tout à fait adaptées. Ici c’est un service qui prend en charge les pathologies aigües non vitales, alors c’est quoi ? C’est essentiellement des petites plaies et des petites pathologies mais c’est surtout les programmations d’une hospitalisation donc des mises au point de température, des mises au point de troubles urinaires, des mises au point de désorientation,… Parce que dans la majorité des cas les patients qui se présentent aux urgences ont bien souvent des pathologies chroniques qui se dégradent et qui nécessitent des hospitalisations. Donc l’avantage de Baudour, c’est que notre programme gériatrique y est conséquent puisqu’il y a 4 unités, 96 lits tous spécialisés donc ça nous permettrait d’accueillir les patients et de les hospitaliser d’emblée sans passer par des transferts, sans passer par des prises en charge dans des services d’urgences qui ne sont pas adaptés. » CEPAGE, un centre inédit en Belgique dédié à l’évaluation et au diagnostic des pathologies des personnes âgées, est situé à EpiCURA Baudour depuis le 3 mai.